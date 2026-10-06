Senadores de EE.UU. reclamaron a Trump por "interferir" en elecciones latinoamericanas: el caso de Milei

Un grupo de senadores demócratas de los Estados Unidos formuló severas acusaciones contra el gobierno del presidente Donald Trump por "interferencias" en el proceso electoral de Brasil y en el resto de la región, en vísperas del balotaje fijado para el 25 de octubre entre el candidato liberal Flávio Bolsonaro y el mandatario Luiz Inácio "Lula" da Silva.

En el mismo pronunciamiento, los legisladores extendieron sus cuestionamientos al accionar de Washington durante las elecciones legislativas realizadas en la Argentina en 2025.

La presentación formal fue rubricada por los senadores Jeanne Shaheen -miembro de mayor rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado-, Tim Kaine y Peter Welch. El foco de la misiva fue Brasil y los dirigentes denuncian que el gobierno de Trump utilizó presión "diplomática, económica y política" sobre el país vecino.

A través de una carta fechada el pasado 29 de septiembre y dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio, los parlamentarios reclamaron al Ejecutivo "reconocer el resultado de las elecciones en Brasil y solicitando al Departamento de Estado que colabore con socios regionales del hemisferio occidental en el seguimiento de los procesos electorales y judiciales".

Los cuestionamientos a las acciones sobre el proceso electoral brasileño





En la misiva, los congresistas manifestaron su preocupación por "las recientes acciones de la Administración Trump hacia Brasil, incluyendo el uso de aranceles y sanciones selectivas para intentar influir en el veredicto de la Corte Suprema brasileña en el caso del expresidente Jair Bolsonaro, que fue juzgado por intentar incitar un golpe militar para mantenerse en el poder".

Ante esa situación, instaron a la Casa Blanca a "no dañar aún más la relación bilateral con Brasil, socio comercial clave de Estados Unidos", al tiempo que alertaron sobre iniciativas que afectan la "alianza estratégica con Brasil y socavan la segunda democracia más grande del hemisferio occidental".

Entre las irregularidades señaladas, los senadores hicieron foco en "el nombramiento de Darren Beattie como asesor principal en asuntos de Brasil en el Departamento de Estado, un conocido extremista de ultraderecha y supremacista blanco", remarcando que el funcionario cuenta con "declaraciones públicas que señalaban un compromiso ideológico manifiesto para socavar las instituciones democráticas de Brasil y promover los intereses de la ultraderecha brasileña".

A ello sumaron la imposición de "aranceles elevados a las importaciones brasileñas" y denunciaron un "aparente intento de interferir y, potencialmente, socavar las elecciones generales de Brasil en octubre".

En esa línea, citaron el encuentro mantenido en mayo entre Flávio Bolsonaro y Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, al señalar que esa reunión, "llevada a cabo mientras intentaba mitigar un escándalo político interno", resulta un hecho que "subraya la disposición de la Administración a inmiscuirse en las elecciones".

La denuncia de injerencia en la Argentina y en América Latina





Al fundamentar la existencia de un comportamiento reiterado en la política exterior estadounidense para la región, los senadores demócratas incluyeron expresamente el antecedente de los comicios legislativos argentinos de 2025, junto a los procesos electorales de Honduras y Colombia.

Sobre el punto, sostuvieron que "EE.UU. usa presión diplomática, económica y política que pone en riesgo las instituciones democráticas del país, socava la confianza en el proceso electoral brasileño y daña aún más nuestra relación con un aliado estratégico y socio comercial".

Javier Milei con Donald Trump en la presentación del Escudo de las Américas.

En el tramo central de la denuncia, afirmaron: "Estas acciones reflejan un patrón más amplio y profundamente preocupante de injerencia por parte de la Administración Trump en los recientes procesos electorales en América Latina, como se observó durante las elecciones intermedias en la Argentina y las elecciones presidenciales en Honduras y Colombia".

Finalmente, advirtieron sobre las consecuencias institucionales de estas medidas a nivel regional, concluyendo que "este patrón no solo amenaza la integridad de los procesos electorales en países individuales, sino que también erosiona progresivamente la confianza del electorado en los procesos e instituciones democráticas en toda la región".

El respaldo de Bessent a Milei que podría repetirse





Cabe recordar que, un mes antes de las elecciones legislativas de 2025 en las que resultó triunfador el oficialismo argentino, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, había anunciado un respaldo financiero a través de un swap por U$S 20.000 millones destinado a reforzar las reservas internacionales del Banco Central.

En aquel momento, la demócrata Shaheen había cuestionado duramente la operación con otra carta enviada a Rubio Bessent, en octubre de 2025, donde calificó el respaldo a Argentina como de una escala "sin precedentes" y cuestionó especialmente el contexto electoral de nuestro país.

El propio secretario del Tesoro volvió a referirse a esta intervención el fin de semana durante una entrevista: "Yo diría que la estabilización de Argentina ha provocado un cambio radical en América Latina, algo generacional o quizá sin precedentes en la historia". Bessent destacó que nunca había tenido tantos países latinoamericanos alineados con Washington.

Cuando la nota giró hacia la posibilidad de que el Tesoro estadounidense realizara intervenciones semejantes en el mercado financiero argentino en el futuro, respondió: "¿Podríamos hacerlo de nuevo? Claro".