Sin aparecer pubicamente, Mojtaba Khamenei emitió su segundo mensaje y proclamó la victoria ante Estados Unidos e Israel

Bajo un manto de absoluto hermetismo y sin una sola aparición física que confirme su paradero, Mojtaba Khamenei brindó un nuevo mensajes al pueblo iraní por segunda ocasión. Todos los detalles del Conflicto en Medio Oriente.

Este nuevo mensaje, difundido a través de los canales oficiales del régimen, posiciona al líder supremo en un rol de resistencia invisible, operando desde un refugio desconocido mientras la estructura de poder que heredó intenta asimilar la pérdida de sus máximos referentes.

La proclama coincide con las celebraciones del Nowruz, el año nuevo persa, pero el tono dista de ser festivo.

En sus líneas, Khamenei intenta proyectar una imagen de control y avance estratégico, a pesar de que el país enfrenta una realidad de mandos militares eliminados y recursos logísticos severamente dañados por la reciente ofensiva exterior.

Un líder que se escucha, pero no se ve

La ausencia persistente de imágenes actuales del sucesor de Ali Khamenei -quien fuera abatido junto a otros jefes políticos y militares- alimenta un clima de incertidumbre global.

Mientras Teherán justifica su ocultamiento como una medida de protección necesaria ante la escalada bélica, el líder asegura que el curso de la guerra no se desvió.

En este segundo texto distribuido a la prensa, Mojtaba Khamenei enfatiza que la capacidad de respuesta de la república islámica permanece intacta: "Los enemigos de la república islámica están siendo derrotados en la guerra contra Estados Unidos e Israel".

Resistencia en medio de la crisis

La comunicación oficial llega en un momento crítico, donde cada palabra es analizada por la inteligencia internacional para descifrar el verdadero alcance del daño en la jerarquía de Teherán.

El mensaje busca cohesionar a las fuerzas internas frente a la presión de Washington y Tel Aviv, minimizando el impacto de las bajas sufridas en la cúpula del régimen y la destrucción de sus activos.

Pese a los golpes estructurales reportados, el discurso desde el "escondite" oficial mantiene una retórica de triunfo inalterable, marcando el inicio de una era donde el poder iraní se ejerce, más que nunca, desde la más profunda opacidad.