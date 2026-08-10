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Lunes, 10 de agosto de 2026

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EMITIÓ CENIZAS

Alerta naranja por la actividad del volcán Puracé tras el terremoto en Colombia

El incremento en las emisiones de gas y ceniza en la cadena volcánica del Cauca obligaron al cierre del aeropuerto Popayán.

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El volcán Puracé comenzó a emitir gases y ceniza, tras el sismo de magnitud 7.4 en la ciudad de San José del Palmar, en el distrito de Chocó, Colombia. La actividad volcánica obligó a suspender las operaciones en el Aeropuerto Guillermo León Valencia de la ciudad de Popayán.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) comunicó que los indicadores de sismicidad y liberación de gases superaron los registros históricos de referencia, por lo tanto, se emitió una alerta naranja debido a la inestabilidad en la cadena volcánica Los Coconucos. 

De acuerdo con las mediciones del organismo, las columnas de gas y ceniza alcanzaron hasta 300 metros por encima del nivel del cráter en tres eventos registrados en menos de 24 horas.

Los reportes del SGC indicaron además un incremento en la emisión de dióxido de azufre (SO) y concentraciones elevadas de dióxido de carbono (CO) en el suelo. 

El aeropuerto de Popayán suspendió sus operaciones

Por su parte, la Aeronáutica Civil (Aerocivil) determinó el cierre preventivo de la terminal aérea de Popayán a causa de la dispersión de partículas. De este modo, se convirtió en el octavo aeropuerto en suspender sus operaciones tras el terremoto.

"Las operaciones aéreas en el aeropuerto de Popayán se encuentran suspendidas temporalmente debido a presencia de ceniza del volcán Puracé reportada por el Servicio Geológico Colombiano", detalló la autoridad aeronáutica mediante un comunicado oficial. 

La precipitación de ceniza afectó a sectores rurales como la vereda Cristales y Cobaló, además de la localidad de Coconuco y áreas de Popayán, complicando la circulación en toda la región.

En los sectores agrícolas del municipio de Puracé se constataron daños en cultivos, pastizales y reservas de agua debido a la acumulación de sedimentos y sustancias químicas. 

Pese a la coincidencia temporal entre el sismo y la reactivación del volcán, las autoridades colombianas desestimaron un vínculo directo entre ambos fenómenos. "Se trata de procesos geológicos independientes", aclaró el comandante del Cuerpo de Bomberos de Popayán, Francisco Arboleda. 

El SGC instó a la población a restringir el acceso a las zonas limítrofes con los cráteres Puracé, Piocollo y Curiquinga, ante el riesgo de erupciones imprevistas o emisiones de gases nocivos. 

Mientras tanto, las autoridades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) mantienen la supervisión permanente sobre la cadena eruptiva, advirtiendo que la eventual reducción de la actividad sísmica no implicará un cambio inmediato al nivel de alerta amarilla.

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