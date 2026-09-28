Starship alcanzó la órbita terrestre por primera vez y logró amerizar con éxito
El megacohete logró ese objetivo en su vuelo de prueba número 14. La misión incluyó el despliegue inicial de los satelites Starlink.
El megacohete de Elon Musk Starship alcanzó por primera vez la órbita terrestre en su vuelo de prueba número 14. Lo hizo con 123 metros de altura y 33 motores en su primera etapa.
La misión incluyó el despliegue inicial de los satélites Starlink y constituye la prueba de mayor alcance del programa SpaceX, ya que transporta la primera carga útil de carga real de Starlink.
Cómo fue la misión de Starship
La misión debía durar 10 horas, pero un problema en el motor duró solo tres. Durante el descenso, la nave adoptó una posición horizontal, con la parte inferior orientada hacia el oceano. Después, encendió los motores para quedar en posición vertical y ensayar el amerizaje.
Por su parte, la nave generó una bola de fuego y el contacto con el agua fue más brusco que en julio, aunque parte de la estructura permaneció visible sobre la superficie.
"Lanzamiento espectacular. Llevando la nave a la órbita y manejando cada paso de manera segura, responsable e inspiradora", expresó el director de la NASA, Jared Isaacman.
En cuanto al propulsor Super Heavy encendió sus 33 motores Raptor y permitió el ascenso del Starship. El director sénior de lanzamientos lo comparó con una ametralladora capaz de lanzar 11 camionetas por segundo.