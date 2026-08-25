Subió a 6.509 la cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela

El Gobierno de Venezuela elevó a 6.509 la cantidad de personas fallecidas a causa del sismo de gran magnitud que azotó el litoral central del país hace dos meses.

Según el último balance oficial, los equipos de rescate lograron salvar a 6.462 ciudadanos con vida, mientras que la red de salud asistió a 226.696 personas en centros sanitarios desde el inicio de la emergencia ambiental.

Evaluación de inmuebles y plan de viviendas

Las inspecciones técnicas de infraestructura alcanzaron los 60.785 inmuebles a nivel nacional.

Los relevamientos determinaron que 35.545 construcciones se encuentran habitables, 14.239 registran restricciones operativas de uso y 11.001 fueron catalogadas en situación de alto riesgo.

Frente a este escenario, las autoridades estatales hicieron entrega de 335 viviendas a familias damnificadas y mantienen la meta institucional de adjudicar 4.000 unidades habitacionales antes del cierre del año en las zonas afectadas.

Avanza el operativo de limpieza

Los trabajos de remoción de materiales alcanzaron las 600.790 toneladas de escombros recolectadas en las zonas de desastre, cifra que representa el 28,61 % del volumen total estimado por los organismos técnicos.

Las tareas de reconstrucción e inspección de daños continúan de forma prioritaria en las localidades más afectadas por el evento telúrico.