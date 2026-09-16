Sunny, la mascota de los Obama que será recordada por morder a una visita

La perra Sunny, una de las mascotas de la familia de Barack Obama, que falleció este miércoles, había cobrado notoriedad pública internacional en enero de 2017 tras protagonizar un incidente violento en el interior de la Casa Blanca.

La perra de agua portuguesa mordió en el rostro a una joven de 18 años que se encontraba de visita en la residencia presidencial, causándole un corte debajo del ojo que requirió asistencia médica.

Un incidente de seguridad dentro de la residencia oficial

El episodio ocurrió cuando la invitada intentó abrazar y besar a la mascota, lo que provocó una reacción agresiva por parte del animal. La joven fue atendida de urgencia por el médico de la familia presidencial, Ronny Jackson, quien le realizó puntos de sutura para cerrar la herida en la mejilla.

La agresión generó revuelo en las redes sociales luego de que la víctima publicara fotografías del corte y del proceso de curación. A pesar del revuelo, la familia de Barack Obama prefirió no realizar declaraciones públicas oficiales sobre lo sucedido en los días previos al traspaso de mando.

Un comportamiento inusual dentro del historial de la mascota

A diferencia de Bo, el primer perro de agua portugués que llegó a la familia en 2009 y que era conocido por su temperamento dócil, Sunny fue descrita en múltiples ocasiones por el personal de la Casa Blanca como un animal con hiperactividad y mucha energía.

La raza suele destacarse por su carácter amigable y social; sin embargo, los especialistas en conducta animal señalaron en su momento que la exposición constante a visitas multitudinarias y situaciones de estrés dentro de la sede de gobierno condicionaron el comportamiento territorial de la mascota.