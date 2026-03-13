Suspenden el tráfico aéreo en los aeropuertos del área de Washington

La Administración Federal de Aviación (FAA) suspendieron temporalmente los vuelos en varios aeropuertos del área de Washington, capital de Estados Unidos.

Esta decisión afectó operaciones en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, el Aeropuerto Internacional Washington Dulles y el Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore/Washington, donde la FAA ordenó un "ground stop", es decir, la suspensión temporal de despegues.

La decisión surge después de que los controladores detectaran un fuerte olor químico dentro de las instalaciones del centro de control de aproximación conocido como Potomac TRACON.

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