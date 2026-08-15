España: fuerte sismo provocó destrozos en Andalucía

En una semana donde los terremotos se replicaron en diversas regiones del mundo, en las últimas horas se registró en España un fuerte sismo de magnitud 5,2 que impactó en varias ciudades de la región de Andalucía.

Fuentes locales indicaron que el movimiento telúrico se registró cerca de las 17.47 del viernes y tuvo su epicentro en las cercanías de la localidad de Lorca, en la provincia de Murcia. Solo se registraron daños materiales y no hubo víctimas.

El temblor se sintió en varias zonas de Andalucía, donde los vecinos salieron a la calle por temor a réplicas. Las autoridades informaron que, si bien hubo daños materiales en algunos edificios y cortes de energía, no se reportaron víctimas fatales ni heridos graves.

El sismo sorprendió a los habitantes de Granada, Almería y Málaga, donde se percibió con intensidad. En algunos casos, los servicios de emergencia recibieron decenas de llamados por caídas de objetos, grietas en paredes y desprendimientos menores. En Lorca, la localidad más cercana al epicentro, se registraron daños en viviendas y comercios.

Evacuación

Las autoridades locales dispusieron la evacuación preventiva de algunos edificios y recomendaron a la población mantenerse alerta ante posibles réplicas.

El movimiento sísmico generó preocupación entre los vecinos, que recordaron otros episodios similares ocurridos en la región en años anteriores, por lo que los equipos de emergencia recorrieron las zonas afectadas para evaluar la situación y asistir a quienes lo necesitaran.

Finalmente, las autoridades activaron los protocolos de emergencia y pidieron a la población seguir las recomendaciones oficiales. Hasta el momento, no se reportaron incidentes graves ni víctimas, aunque se mantiene el monitoreo ante la posibilidad de nuevos movimientos.