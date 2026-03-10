Teherán advierte que Europa será blanco militar si interviene en el conflicto

Irán subió el tono de sus advertencias internacionales tras los recientes episodios de violencia en la región. El viceministro de Relaciones Exteriores, Majid Takht-Ravanchi, lanzó un aviso contundente a las potencias europeas para que eviten participar en las operaciones militares que actualmente se desarrollan contra su territorio.

El funcionario fue tajante respecto a las consecuencias de una posible expansión de la alianza militar: "ya ha informado a los europeos y a todos los demás que deben tener cuidado de no involucrarse en esta guerra de agresión contra Irán". Bajo esta premisa, el gobierno iraní sostiene que la inmunidad de las naciones occidentales depende de su neutralidad.

El quiebre del diálogo

Según el diplomático, el inicio de las hostilidades ocurrió de manera inesperada mientras existían canales diplomáticos activos. Takht-Ravanchi destacó que representantes de su país estuvieron "negociando de buena fe" con la administración estadounidense hasta hace muy pocos días.

De hecho, el viceministro calificó de positiva la diplomacia reciente, señalando que "la última ronda de conversaciones en Ginebra el jueves pasado fue un éxito". Sin embargo, lamentó que, posterior a ese encuentro, el gobierno de Washington, "con la ayuda del régimen israelí iniciara una agresión contra Irán".

Operaciones en Irak y defensa de la soberanía

En el frente regional, Teherán confirmó que ejecuta maniobras militares contra agrupaciones kurdas posicionadas en territorio iraquí. La administración iraní justifica estas acciones bajo la sospecha de que la CIA y el Mossad suministran armamento a dichas células.

La postura de Irán se mantiene firme en cuanto al uso de la fuerza para resguardar sus fronteras. Ante la escalada, el viceministro advirtió que si un país decide sumarse a las potencias atacantes, pasará a ser considerado un enemigo directo: "se une a Estados Unidos e Israel en la agresión contra Irán, también será un objetivo legítimo de las represalias iraníes".

El mensaje final del diplomático reafirmó la disposición de Teherán para emplear su capacidad bélica en defensa propia: "Si existe la necesidad de proteger nuestra soberanía, definitivamente lo haremos", sentenció.