Temen por la vida de Fernando Cerimedo: "Corre peligro"

Una segunda prisión preventiva contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo fue dictada por la Justicia boliviana en las últimas horas, esta vez en un caso por supuesto enriquecimiento ilícito, que se suma al proceso por presunta tentativa de feminicidio contra su ex pareja Nadia Beller, por el que ya se encuentra detenido en una prisión de la región oriental de Santa Cruz.

El juez Douglas Borda resolvió, tras una audiencia virtual que duró alrededor de seis horas, que Cerimedo cumpla "seis meses" de detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz, aunque no se explicó cuál de los dos procesos prima para la ejecución de un eventual traslado.

El abogado Ernesto Giraldes, parte de la defensa del argentino, aseguró a la red de televisión UNO que la Fiscalía "no pudo demostrar" cómo fue que su defendido afectó al Estado y también señaló que se objetódo la decisión judicial dado que la vida de Cerimedo "corre peligro" si lo cambian de penal.

Desde su celda en el penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, Cerimedo participó de forma virtual de la audiencia. "Yo no me voy a fugar, señor juez. Yo quiero terminar este proceso porque me arruinaron la vida", sostuvo ante el tribunal, en una de las tres oportunidades en las cuales se quebró en llanto durante la jornada, de acuerdo a lo consignado por el diario local El Deber.

Cerimedo, durante uno de sus traslados a la cárcel en la cual cumple la prisión preventiva.

Cerimedo ya cumplía detención preventiva por seis meses en Palmasola por un primer proceso relacionado con la tentativa de femicidio de su ex novia, la abogada boliviana Nadia Beller, de 33 años, quien sobrevivió a varios disparos. A ese expediente se añaden otros dos procesos activos, uno por violencia intrafamiliar y otro por legitimación de ganancias ilícitas, y hay una cuarta investigación en curso por presunto tráfico de drogas.

La fiscalía informó que durante los allanamientos a domicilios vinculados al acusado se confiscaron 500.000 dólares en efectivo, además de moneda nacional boliviana y euros en cantidades no especificadas.

En la audiencia, Cerimedo respondió que sus ingresos anuales alcanzan el millón de dólares, cifra que atribuyó a su actividad como consultor y estratega de campañas políticas. "Yo estoy en un penal, estoy encerrado, señor juez, por algo que no ocurrió", sostuvo el imputado. En ese sentido, rechazó la versión del Ministerio Público, según la cual intentó eludir a la Justicia, y señaló que su comparecencia fue voluntaria.

La audiencia tuvo un momento de alta tensión política cuando Edmand Lara, vicepresidente del Estado boliviano, tomó la palabra para solicitar el traslado de Cerimedo al penal de máxima seguridad de Chonchocoro. El estratega argentino respondió con dureza: "Lo que está diciendo el mitómano vicepresidente, diciendo de que yo tenía un gran poder en el Organo Ejecutivo, una alta influencia: si yo hubiese tenido una alta influencia, señor juez, le garantizo que muchas de las cosas que pasaron en Bolivia no hubiesen ocurrido", afirmó.