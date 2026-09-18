Tensión en Ceuta: Trasladan a miles de migrantes entre avalanchas y disparos al aire

Autoridades españolas realizaron este viernes el traslado de miles de migrantes africanos que estaban en precarias condiciones en las playas de Ceuta hacia carpas temporales instaladas en el puerto de la ciudad.

Fuentes locales indicaron que el operativo comenzó a las 4:30 del viernes y se vivieron momentos de tensión ya que la policía intervino para controlar a los migrantes que corrían para asegurarse un lugar en el nuevo espacio pero se registraron empujones, disparos al aire y heridos.

La crisis migratoria en la región se agravó en julio cuando miles de personas ingresaron desde Marruecos a Ceuta, que cuenta con 80.000 habitantes y aunque la mayoría regresó a aquel país, miles se quedaron en la ciudad en situación vulnerable.

El campamento en el puerto tiene capacidad para 1.700 personas, pero las autoridades reconocieron que la cifra de migrantes en las playas supera ese número. En las carpas, tendrán acceso a duchas, servicios, alimentación y camas nuevas.

Tensión con el gobierno español

El traslado se realizó luego de que un tribunal rechazara el pedido de un sindicato policial para frenar la reubicación en las carpas temporales. La decisión se dio en medio de una disputa entre el gobierno central, encabezado por el socialista Pedro Sánchez, y la administración local de Ceuta, controlada por el Partido Popular.

El PP calificó de "caos absoluto" el traslado de migrantes y reclamó la renuncia de Sánchez. "Devolución inmediata. Gobierno dimisión", escribió en X el secretario General del PP, Miguel Tellado.

El posteo de Miguel Tellado (X).

La autoridad portuaria local se negó a ceder el control de las instalaciones, lo que llevó al gobierno central a intervenir directamente. La medida fue duramente criticada por sectores de la derecha y la extrema derecha, que responsabilizan al Ejecutivo nacional por la crisis.

Según las autoridades locales, 13.000 personas permanecen en Ceuta tras la entrada masiva desde Marruecos. Sin embargo, el gobierno central sostiene que la cifra es considerablemente menor.

Protesta en España

Desde el inicio de la crisis, se registraron episodios de tensión y protestas de la población local, que reclama el restablecimiento de la normalidad en la ciudad.

El gobierno busca acelerar la devolución de los migrantes pero la legislación exige identificar a cada persona para determinar si tiene derecho a asilo o será retornada. Además, miles de menores requieren protección especial, lo que complica la gestión de la crisis humanitaria.