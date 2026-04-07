Irán: bombardean puentes y ferrocarriles, y sugieren que la gente no viaje en trenes

Múltiples puntos de la infraestructura estratégica de Irán, como puentes y vías claves de la red ferroviaria nacional, fueron bombardeados esta mañana, lo que generó un caos en el principal centro de exportación de crudo del país en la isla de Kharg.

Mientras tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que "toda una civilización morirá esta noche, para nunca ser traída de vuelta", lo que despertó máxima preocupación a nivel internacional.

El puente Qayoun-Nakhshlaq en la ruta Hashtrud-Miyaneh (provincia iraní de Azerbaiyán Oriental), por donde pasan una vía férrea y una ruta.

Los ataques a puntos estratégicos en Irán



En el centro del país, un ataque contra el puente ferroviario de Yahya Abad, en la ciudad de Kashan, dejó un saldo de al menos dos personas muertas y tres heridas, según informó Akbar Salehi, funcionario de seguridad de la provincia de Isfahan.

Al mismo tiempo, en la provincia de Qom, al sur de la capital, el vicegobernador Morteza Heydari confirmó que proyectiles enemigos impactaron un puente vital de las líneas de comunicación en el oeste de la provincia, afectando gravemente el tránsito hacia Teherán.

La campaña contra el sistema de transporte iraní se extendió hasta el noreste, donde las autoridades de Mashhad, la segunda ciudad más poblada de Irán, se vieron obligadas a cancelar todos los movimientos de trenes.

En tanto que una de las autopistas más importantes de la región, que conecta la ciudad de Tabriz con la capital, Teherán, a través de Zanjan, fue cerrada por sufrir un ataque aéreo.

Israel advirtió a los iraníes que eviten viajar en tren

Tras lo ataques, el ejército israelí pidió a la población de Irán que no utilice el sistema ferroviario hasta la noche por motivos de seguridad.

A través de un mensaje en X en persa, señaló que la presencia en trenes o cerca de vías férreas "pone en peligro su vida", en una advertencia que anticipó posibles ofensivas sobre esa infraestructura.