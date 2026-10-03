Tensión en Medio Oriente: bombardearon dos buques petroleros en el Estrecho de Ormuz

El conflicto en el Medio Oriente sigue sumando capítulos en su haber: en esta ocasión, dos buques petroleros fueron atacados con proyectiles no identificados en cercanías del Estrecho de Ormuz, según la agencia de seguridad marítima del Reino Unido (UKMTO).

Los incidentes, que hasta el momento no reportaron fallecidos, volvieron a encender las alarmas en una de las rutas de suministro energético más importantes y disputadas del planeta.

La primera agresión tuvo lugar mientras la embarcación abandonaba el canal marítimo y, según las precisiones británicas, el impacto del proyectil desencadenó un principio de incendio y un posterior apagón eléctrico generalizado dentro de las instalaciones del navío.

A pesar de la gravedad de la situación inicial, las autoridades confirmaron que la tripulación logró controlar y extinguir las llamas de manera oportuna.

Sin muertos en el ataque



El reporte oficial llevó tranquilidad al confirmar que este incidente no provocó pérdidas humanas ni daños a la salud del personal a bordo, y las evaluaciones técnicas preliminares descartaron cualquier tipo de derrame de crudo o impacto ambiental negativo en aguas circundantes.

Tras subsanar los inconvenientes técnicos provocados por el estallido, el buque cisterna, cuya bandera, procedencia y destino final no fueron revelados por razones de seguridad, logró estabilizarse y continuar con su ruta planificada.

Otro buque atacado

Horas después, las alarmas volvieron a sonar al detectarse una segunda ofensiva aérea a unos 7,4 kilómetros al este de las costas de Omán, en donde otro buque cisterna que circulaba por la periferia del estrecho fue alcanzado por un artefacto explosivo de origen desconocido que impactó contra el costado de babor del casco.

Al igual que en el suceso anterior, los equipos de emergencia informaron un saldo blanco en cuanto a víctimas y la total ausencia de contaminación ecológica en la zona.

Varios barcos petroleros fueron atacados en el Golfo de Omán (imagen ilustrativa).



Estos ataques se producen en un contexto de extrema fragilidad geopolítica para el estrecho de Ormuz, un paso fluvial que históricamente canalizaba cerca del 20% del comercio global de hidrocarburos antes del estallido bélico actual.

La estabilidad de este corredor se vio severamente fracturada a finales de febrero de este año, momento en que las operaciones militares lanzadas en conjunto por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní transformaron el área en un teatro de operaciones de alta intensidad.

Irán endureció su situación



A raíz de la intervención militar aliada, Irán endureció su postura diplomática y militar, reclamando el dominio absoluto sobre la navegación de estas aguas. Como contraofensiva a las presiones externas, las fuerzas navales iraníes paralizaron de forma sustancial el libre tránsito de barcos comerciales y carga, obstruyendo una arteria económica fundamental del esquema energético global.

Por su parte, la administración de Washington respondió a los movimientos de Irán mediante la implementación de un estricto bloqueo naval sobre las principales terminales portuarias de Irán.



