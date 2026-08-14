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Viernes, 14 de agosto de 2026

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NUEVO REPORTE

Terremoto en Colombia: 281 muertos y casi 400 desaparecidos

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó miles de heridos y un despliegue de ayuda internacional para las zonas afectadas.

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El devastador terremoto en Colombia de magnitud 7,4, ocurrido el pasado lunes, dejó un saldo provisorio de al menos 281 personas fallecidas y 379 desaparecidos. 

En una conferencia de prensa brindada en Bogotá, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó además que hay 3.971 heridos internados y más de 44.000 familias damnificadas, mientras los equipos de rescate aceleran la búsqueda bajo los escombros.

Victimas identificadas y zonas más golpeadas por la tragedia

El Instituto de Medicina Legal informó que ha recibido 260 cuerpos provenientes de municipios en los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca

Hasta el momento se logró identificar a 246 víctimas, entre las cuales figuran 17 menores de edad, mientras las autoridades avanzan con la restitución de los restos a sus familiares.

Para evaluar los daños, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -encabezada por David Tamayo- monitorea con tecnología satelital la destrucción en Cali, Pereira, Manizales y Quibdó

El balance oficial contabiliza más de 12.000 viviendas destruidas, 172 edificios colapsados, además de graves daños en centros educativos, centros de salud y aeropuertos.

Asistencia estatal y plan de reconstrucción para los damnificados

Frente a la emergencia, el ministro de Vivienda, Jaime Beltrán, anunció un plan de contingencia que incluye un subsidio de arriendo urgente para quienes perdieron su hogar y la exención en el pago de servicios públicos vía decreto. 

A su vez, el sector privado colaborará con maquinaria pesada para la remoción de escombros en las calles.

El Gobierno colombiano dispondrá de un banco de materiales y desplegará profesionales técnicos para determinar qué estructuras serán demolidas o reconstruidas. 

En paralelo, los organismos de rescate mantienen las tareas de rastreo continuo con brigadas caninas e insumos de asistencia internacional enviada a la región.

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