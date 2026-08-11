Terremoto en Colombia: ascendió a 240 la cifra de muertos y hay más de 1000 heridos

Un devastador terremoto de magnitud 7,4 afectó a Colombia este lunes, dejando un saldo actualizado de 240 personas muertas y más de mil heridos, según confirmaron las autoridades locales.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y provocó el colapso de 86 edificios, la suspensión de operaciones en siete aeropuertos y severas interrupciones en los servicios de telecomunicaciones.

Alerta roja, toque de queda y despliegue militar en las ciudades afectadas

Las autoridades declararon la alerta roja en Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia debido a la magnitud de los destrozos.

En la ciudad de Cali, el alcalde Alejandro Eder ordenó la militarización y decretó el toque de queda para evitar saqueos, informando que la localidad enfrenta la mayor presión hospitalaria con 949 heridos y al menos 239 personas atrapadas bajo los escombros.

En Pereira, donde también se dictó el toque de queda, 16 personas quedaron atrapadas en el sistema de cable aéreo durante el temblor. Ante el colapso de las líneas telefónicas, los equipos de emergencia tuvieron que recurrir al uso de radioteléfonos para coordinar las labores de rescate.

Operativos de rescate y asistencia presidencial en la zona del epicentro

Equipos de búsqueda especializados procedentes de Bogotá y Medellín se desplazaron a las áreas afectadas con perros adiestrados y drones para acelerar la localización de sobrevivientes.

Desde la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) advirtieron que las cifras de víctimas continúan siendo preliminares mientras se mantiene el trabajo sobre las estructuras derrumbadas.

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella viajó a la ciudad de Quibdó para evaluar la emergencia en el departamento de Chocó.

Durante su visita, el mandatario se comprometió a otorgar subsidios directos a más de 1.300 familias que sufrieron pérdidas materiales por el sismo en Colombia.