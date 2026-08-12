Terremoto en Colombia: ascienden a 254 los muertos y buscan a sobrevivientes bajo los escombros

Al menos 254 personas murieron como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que afectó al suroeste de Colombia y la región del Eje Cafetero, según los últimos reportes oficiales.

Las tareas de socorro se concentran en remover estructuras colapsadas en Pereira, Cali, Quibdó y Manizales, mientras las autoridades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) advierten que la cifra de víctimas mortales podría incrementarse.

Carrera contrarreloj en el Eje Cafetero y Chocó

Los operativos de emergencia integrados por bomberos, personal de la Cruz Roja, fuerzas de seguridad y brigadistas voluntarios avanzan entre las ruinas de edificios destruidos en Pereira, una de las urbes más castigadas junto con el departamento del Chocó, donde se ubicó el epicentro del evento telúrico.

José Fernando Usma, líder de un equipo de rescate de la Cruz Roja, confirmó que la ventana operativa crítica para la detección de personas con vida se mantendrá activa durante las próximas horas.

Las labores de asistencia y remoción manual de concreto se repliegan en centros urbanos que registraron daños estructurales en viviendas, hospitales y establecimientos educativos, situación que obligó a miles de residentes a evacuar sus hogares hacia espacios públicos ante la posibilidad de derrumbes secundarios.

Situación del transporte aéreo e infraestructura urbana

El impacto del movimiento sísmico afectó los servicios básicos y la conectividad vial en varias zonas de la región afectada.

En materia de transporte aéreo, la Aeronáutica Civil mantiene cerrado el aeropuerto de Pereira, al tiempo que dispuso la reapertura gradual de las terminales aéreas en Quibdó, Armenia, Cartago, Buenaventura y Manizales para priorizar el envío de insumos médicos y personal logístico.