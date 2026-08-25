Terremoto en Colombia: ascienden a 331 los muertos y buscan a 240 desaparecidos

La cifra de víctimas fatales tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que azotó a Colombia el pasado 10 de agosto ascendió a 331 personas.

De acuerdo con el reporte oficial presentado por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), el saldo provisional incluye además a 240 personas desaparecidas entre las ruinas, 4.439 heridos y 361.353 personas damnificadas a lo largo de 494 municipios.

Magnitud de los daños y colapso de infraestructura

La catástrofe telúrica dejó un saldo severo en la infraestructura nacional con 603 edificios colapsados, 31.540 viviendas destruidas y 178.555 unidades residenciales con daños de diversa consideración.

El informe de la UNGRD precisa afectaciones en 378 centros de salud, 3.731 establecimientos educativos, 4.170 centros comunitarios, 441 rutas, 118 acueductos, 89 puentes y cinco terminales aéreas.

Las labores de búsqueda e inspección técnica continúan activas mientras las autoridades nacionales avanzan con la consolidación de las cifras definitivas en las regiones impactadas.

Asistencia a damnificados e inicio de la reconstrucción

En la ciudad de Buenaventura, donde se registraron 954 casas destruidas y 9.200 con averías, comenzó la distribución de asistencia financiera.

Por su parte, en Quibdó, capital del departamento de Chocó, las autoridades formalizaron el inicio de los planes de obras públicas.

"Hoy ha comenzado formalmente la reconstrucción de Colombia y lo estamos haciendo desde Quibdó.

Esta fue la primera ciudad que visité tan pronto ocurrió la tragedia y es donde vamos a empezar la reconstrucción de la Patria Milagro", expresó el presidente Abelardo de la Espriella.

En paralelo, equipos de rescate y maquinaria pesada operan de forma intensiva en Cali, Pereira y Manizales para remover restos de estructuras colapsadas y dar con el paradero de los ciudadanos que permanecen extraviados.