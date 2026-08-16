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Domingo, 16 de agosto de 2026

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OPERATIVOS

Terremoto en Colombia, buscan a 143 desaparecidos entre los escombros

Los equipos de rescate intensifican las tareas de remoción en las zonas más afectadas mientras la cifra de víctimas fatales continúa aumentando y miles de personas permanecen en refugios temporales

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A casi una semana del devastador terremoto que sacudió a Colombia, los organismos de emergencia e instituciones de rescate mantienen un operativo ininterrumpido en las zonas más golpeadas por el sismo.

Según los últimos reportes oficiales, las cuadrillas concentran sus esfuerzos en la localización de 143 personas desaparecidas que se presume quedaron atrapadas bajo las estructuras colapsadas.

En tanto, el fenómeno natural de 7,4 dejó 289 muertos, 4.187 heridos y más de 186.000 personas afectadas.

La magnitud del desastre movilizó a cientos de efectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), personal militar y brigadas internacionales especializadas en rescate urbano. 

Las tareas se desarrollan en condiciones complejas debido a la inestabilidad de los terrenos y las réplicas secundarias registradas en la región.

Tareas de rescate y asistencia en las zonas afectadas

Las cuadrillas de socorro trabajan con maquinaria pesada y perros adiestrados en la remoción de escombros en los puntos críticos identificados por los equipos técnicos. 

Las autoridades locales informaron que la prioridad absoluta sigue siendo el rastreo en sectores residenciales donde se registraron los mayores colapsos edilicios.

En paralelo a las labores de búsqueda, los servicios sanitarios y de asistencia humanitaria despliegan operativos para brindar refugio, alimentos y atención médica a miles de damnificados que perdieron sus viviendas.

Evaluación de daños y respuesta institucional

El Gobierno de Colombia mantiene el estado de emergencia en los municipios más castigados para agilizar el envío de recursos económicos y materiales. 

Los relevamientos preliminares señalan severos daños en la infraestructura vial, redes de agua potable y tendido eléctrico, lo que dificulta el acceso a comunidades rurales aisladas.

Las autoridades nacionales reiteraron el llamado a la población a mantener la calma, evitar ingresar a inmuebles con fallas estructurales y seguir de manera estricta las indicaciones impartidas por los comités de emergencia locales mientras continúan las evaluaciones de riesgo en el terreno.

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