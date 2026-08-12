Desesperada búsqueda de psicólogo argentino desaparecido tras el terremoto en Colombia

Continúa la búsqueda de personas desaparecidas tras el devastador terremoto que afectó a Colombia el lunes. Entre ellas se encuentra un joven psicólogo argentino que lleva varios años radicado en ese país.

Se trata de Gonzalo Galván, quien es oriundo de la localidad santacruceña de Las Heras y desde la jornada del lunes cuando se produjo el terrible sismo de 7,4 grados en la Escala de Richter, se desconoce su paradero.

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La inquietud por la desaparición fue dada a conocer por FM Las Heras 92.1, a través del periodista Jorge Bilbao, al que acudieron personas allegadas al profesional luego de intentar comunicarse con él sin obtener respuesta desde que ocurrió el sismo.

"La intención es únicamente saber que se encuentra bien"

Ante esto, solicitaron la colaboración de la comunidad para tratar de confirmar su estado de salud. El pedido está dirigido a quienes mantengan contacto reciente con Galván o tengan información que lleven tranquilidad a familiares y amigos.

"La intención es únicamente saber que se encuentra bien y transmitir esa tranquilidad a quienes, desde Argentina, están preocupados por su situación", señalaron.

El pedido no responde a información que indique que el psicólogo se encuentre entre las víctimas o las personas afectadas por el terremoto, sino a la imposibilidad de establecer comunicación con él en las horas posteriores al desastre.

Hace un tiempo, en la red social de la clínica donde se desempeña, Galván manifestó en un video: "Soy psicólogo clínico, investigador y director académico con trayectoria internacional, especializado en integrar ciencia, práctica clínica y estrategia institucional para producir resultados reales en salud mental".

El terremoto tuvo una magnitud de 7,4 grados en la Escala de Richter (X).

"A lo largo de mi carrera he trabajado en los niveles más exigentes de la profesión: formación doctoral, dirección académica, liderazgo clínico e investigación científica. He publicado más de 50 trabajos científicos y colaborado con universidades, hospitales y equipos profesionales en distintos países, contribuyendo al desarrollo de programas, formación avanzada y soluciones aplicadas en contextos complejos", sostuvo.

"Mi trabajo se centra en un punto específico donde pocos profesionales operan: el lugar donde el conocimiento debe convertirse en decisiones efectivas. Especialmente en áreas de alta complejidad como adicciones, trauma y salud mental avanzada, mi enfoque combina precisión clínica, rigor metodológico y criterio estratégico", agregó.

Además, brindó precisiones sobre otros aspectos de su desempeño laboral: "No me defino por títulos ni cargos, sino por la capacidad de elevar estándares, optimizar procesos y aportar claridad experta allí donde las decisiones requieren fundamento sólido".

"Colaboro con instituciones y profesionales que entienden que el futuro de la salud mental no depende solo de buenas intenciones, sino de dirección técnica, pensamiento crítico y liderazgo informado. El conocimiento tiene valor cuando sabe aplicarse con criterio", finalizó.

Devastador terremoto en Colombia

La preocupación surge en un contexto de enorme conmoción en Colombia, donde un terremoto de magnitud 7,4 tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y provocó una de las mayores tragedias naturales de los últimos años en ese país.

El movimiento sísmico dejó decenas de muertos, centenares de heridos y severos daños en viviendas, hospitales, escuelas e infraestructura, mientras continúan las tareas de rescate y la búsqueda de personas desaparecidas. Además, durante las últimas horas se registraron numerosas réplicas que mantienen en alerta a la población.