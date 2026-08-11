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Martes, 11 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
TERRIBLE

Video: el dramático rescate de un bebé de entre los escombros tras el terremoto en Colombia

En las estremecedoras imágenes se observa cómo los brigadistas sacan a la criatura con vida en medio de un hospital derrumbado.

Gabriel Arias
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Mientras sigue la búsqueda de desaparecidos en Colombia tras el devastador terremoto de 7,4 grados en la Escala de Richter, los operativos dejaron momentos estremecedores como el del rescate de un bebé y un adulto que fueron sacados desde las entrañas de los escombros de un hospital que se derrumbó.

El dramático momento fue capturado por un testigo y trascendió en redes sociales, obteniendo miles de comentarios y reproducciones. En las imágenes se puede ver cómo los socorristas sacan al bebé de entre los brazos de un hombre.

En el material fílmico se escucha gritar a los socorristas "Paramédicos, paramédicos", en el momento en que se complicaba sacar al bebé, y luego se ve que el menor y el adulto se encontraban conscientes después de pasar horas bajo los escombros.

Varias ciudades sufrieron el terremoto

El sismo de magnitud 7,4 se registró a las 7.34 hora local, con epicentro en San José del Palmar, y que hasta el momento, dejó un saldo de 164 muertos y 61 edificios colapsados.

El fenómeno se sintió también en Cali, Chocó, Manizales y Pereira, donde hubo reportes de víctimas fatales, heridos y graves daños en edificios. En Bogotá y Medellín el temblor también provocó algunas grietas, aunque no se informaron daños estructurales.

En el material fílmico se escucha gritar a los socorristas&nbsp;"Paramédicos, paramédicos", en el momento en que se complicaba sacar al bebé, y luego se ve que el menor y el adulto se encontraban conscientes después de pasar horas bajo los escombros.Varias ciudades sufrieron el terremotoEl sismo de magnitud 7,4 se registró a las 7.34 hora local, con epicentro en San José del Palmar, y que hasta el momento, dejó un saldo de 164 muertos y 61 edificios colapsados.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')}); El fenómeno se sintió también en Cali, Chocó, Manizales y Pereira, donde hubo reportes de víctimas fatales, heridos y graves daños en edificios. En Bogotá y Medellín el temblor también provocó algunas grietas, aunque no se informaron daños estructurales.Abelardo De La Espriella viajó a la zona del desastre (X).
Abelardo De La Espriella viajó a la zona del desastre (X).

En Ecuador y Panamá también se sintió el movimiento que derivó en la evacuación de edificios y oficinas públicas. Actualmente, los rescatistas trabajan intensamente para salvar a las personas que quedaron atrapadas entre los escombros.

Finalmente, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, declaró el desastre de carácter nacional y convocó a un comité de emergencia.

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