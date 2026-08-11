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Martes, 11 de agosto de 2026

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CATÁSTROFE

Terremoto en Colombia: el alcalde de Cali decretó el toque de queda y militarizó la ciudad ante el riesgo de saqueos

La medida fue anunciada por el alcalde Alejandro Eder tras el terremoto de magnitud 7,4 que dejó al hasta el momento 132 muertos en Colombia. También se declaró la calamidad pública y se suspendieron las actividades artísticas, culturales y sociales que estaban previstas.

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La ciudad de Cali quedó bajo toque de queda y con presencia reforzada de las Fuerzas Militares luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia y provocó al menos 132 muertos, además de importantes daños materiales y estructuras derrumbadas. 

La medida fue dispuesta en las últimas horas por la Alcaldía ante la emergencia y las amenazas de posibles saqueos. De este modo, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, estableció el toque de queda desde las 20:00 de este lunes 10 de agosto hasta las 6:00 del martes 11

Según explicó, el objetivo principal es garantizar la seguridad y permitir que los equipos de emergencia puedan desplazarse con mayor facilidad por las zonas afectadas.

"Tenemos amenazas de saqueo, por eso he ordenado el toque de queda y la militarización de Cali", afirmó Eder, quien además pidió a los ciudadanos que informen a las autoridades ante cualquier intento de saqueo o situación de inseguridad. La presencia de la Policía y el Ejército será reforzada especialmente en las comunas 17 y 19 y en los sectores donde se registraron mayores daños.

El mandatario también destacó la importancia de las próximas horas para encontrar sobrevivientes. "Estas primeras 48 horas son críticas para que podamos rescatar con vida a todas las personas que puedan estar atrapadas en los edificios colapsados", señaló. Como parte del operativo, Cali recibirá 60 rescatistas provenientes de Bogotá y otros 32 integrantes de las Fuerzas Militares.

En paralelo, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, recorrió Quibdó, capital del departamento del Chocó, y posteriormente se trasladó a Cali para supervisar la respuesta ante la emergencia. La zona de San José del Palmar, en el Chocó, fue señalada como el epicentro del fuerte terremoto que afectó distintas regiones del país.

La Alcaldía también declaró la calamidad pública, una decisión que permitirá concentrar recursos y esfuerzos institucionales en la atención de los damnificados, la protección de la población y las tareas de rescate. 

Eder llamó además a los ciudadanos a colaborar con los equipos de emergencia y continuar con las donaciones destinadas a las personas afectadas por el sismo.

Por último, como consecuencia de la emergencia, las actividades artísticas, académicas, culturales y sociales quedaron sujetas a una nueva evaluación de las autoridades y de los organismos de socorro. Mientras continúan las tareas de asistencia y rescate, el alcalde Eder aseguró: "Caleños, esta prueba la vamos a superar unidos, la vamos a superar juntos y saldremos adelante".

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