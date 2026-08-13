Terremoto en Colombia: ya son 287 los muertos y sigue la búsqueda de personas bajo los escombros

El gobierno colombiano reveló en último parte que la cifra de muertos por el terrible terremoto de una magnitud de 7,4 que afectó avarias ciudades, alcanzó los 287. También reportó más de 3.700 heridos y 280 desaparecidos.

Autoridades locales advirtieron sobre el derrumbe de cientos de edificios, personas atrapadas entre los escombros y daños significativos, en lo que resumieron como el terremoto más fuerte "de la última década", por lo que continúa la tarea de búsqueda de desaparecidos.

El presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, declaró el estado de desastre nacional para enfrentar la emergencia y decretó tres días de duelo por lo que las banderas nacionales ondearán a media asta en todos los edificios públicos del país, así como en las embajadas y consulados colombianos en el extranjero.

La mayor cantidad de víctimas se registraron en los departamentos de Risaralda, en particular en la ciudad de Pereira, y en Valle del Cauca, sobre todo en la ciudad de Cali. El sismo revive la tragedia del fuerte terremoto de 1999 que dejó casi 1.200 muertos en la zona cafetera.

Epicentro del terremoto

El temblor se produjo alrededor de las 7.40 de la mañana del lunes y sorprendió a los habitantes de Bogotá al inicio de la jornada laboral y académica. En distintos sectores de la capital, residentes reportaron haber percibido con fuerza el movimiento, especialmente en edificios de varios pisos. Inicialmente, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) alertó por una magnitud de 6,7 y una profundidad de 96 kilómetros.

Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), afirmó que el sismo fue de 7,4, lo que luego fue confirmado por el propio el organismo colombiano.

El epicentro fue localizado cerca del municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a 20 kilómetros de esa población. El movimiento fue registrado por 32 estaciones de la red sismológica nacional.

Ciudades afectadas

La ciudad de Pereira suma al menos 60 fallecidos, según el balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, además quedó sin electricidad y la gente camina por las calles con linternas.

En Cali, la tercera ciudad de Colombia, el alcalde Alejandro Eder decretó un toque de queda hasta las 6 locales, mientras los rescatistas atendían sin descanso los barrios más afectados. Según reportó la alcaldía, en la ciudad se registraron hasta el momento 85 muertos y al menos 885 heridos.

La cifra de muertos ascendió a 287 por el terremoto en Colombia (Archivo).

"Llegar hasta acá fue impresionante, parecía el fin del mundo, los carros y las motos en contravía buscando sus seres queridos", dijo un socorrista que busca a una amiga bajo dos torres de cinco pisos colapsadas.

Los socorristas armaron cadenas humanas para sacar los restos del edificio, con picos y herramientas básicas. Cada tanto gritan "silencio" para recibir las señales de vida de los atrapados.

Edificios dañados

Varias instalaciones hospitalarias resultaron dañadas en Cali, según la Organización Mundial de la Salud, que citó en particular el colapso de las áreas de cardiología y pediatría del Hospital Universitario del Valle.

Según un balance ofrecido por el presidente colombiano además de las víctimas hay 61 edificios colapsados, 18 centros de salud averiados y 52 instituciones educativas afectadas. Solo en Cali hay 188 desaparecidos, informó el mandatario.

Abelardo De La Espriella estuvo presente en el lugar del terremoto (Archivo).

Además, seis aeropuertos sufrieron afectación en su infraestructura y suspendieron operaciones para vuelos comerciales.

"Estamos haciendo todas las labores pertinentes para sacar a la gente con vida (...) Ha venido mucha gente, con dotaciones, con comida, ayudando a los bomberos, ayudando a las personas", dijo un rescatista voluntario.

Ofertas internacionales de ayuda

Por otra parte, Estados Unidos ofreció una ayuda de 15,5 millones de dólares para atender la emergencia. La presidenta de la Unión Europea (UE), Ursula von der Leyen, afirmó que el bloque dispuso su servicio satelital Copernicus para las operaciones de rescate.

Venezuela, afectada el 24 de junio por un doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 que causó escenas de destrucción y más de 6000 muertos, ofreció el envío de "rescatistas y de ayuda humanitaria".

"Hemos puesto a disposición del Gobierno de Colombia nuestros brigadistas para el rescate de las personas que están bajo escombros (...) y -estamos- a la espera de que Colombia diga para ir a brindar el apoyo solidario de nuestro pueblo", dijo la presidenta interina, Delcy Rodríguez. Además, Israel, México, Chile, Argentina y El Salvador también ofrecieron ayuda.