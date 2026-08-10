Tragedia en Colombia: un terremoto de 7,4 dejó 20 muertos y graves daños

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes el oeste de Colombia y causó graves daños en distintas edificaciones, principalmente en el departamento del Chocó, sobre la costa del Pacífico. El sismo ocurrió durante la mañana y dejó un saldo de 20 muertos.

Según los primeros registros del Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ), el epicentro se ubicó a 93,7 kilómetros de profundidad, en un punto situado en las coordenadas 4,86 grados de latitud norte y 76,19 grados de longitud oeste.

Según datos oficiales, dos personas murieron en Manizales, mientras que las otras 18 víctimas fatales fueron reportadas en Pereira, elevando a 20 el número de fallecidos por el terremoto.

El Servicio Geológico Colombiano informó que el terremoto ocurrió a las 7:34 y tuvo su mayor impacto en San José del Palmar. Sin embargo, también se registraron daños en edificios de Bogotá, Medellín y Cali.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Cur, confirmó en un mensaje en la red social X que el movimiento telúrico dejó "víctimas y daños significativos" en Quibdó, capital del departamento. Asimismo, indicó que se está realizando una "evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial".

La magnitud del terremoto generó alarma entre los habitantes de las áreas más afectadas. Mientras tanto, los equipos de emergencia y las autoridades iniciaron un relevamiento para determinar los daños y asistir a las personas damnificadas.

El terremoto en Colombia vuelve a poner en alerta a la región, luego de un episodio similar ocurrido en Venezuela el 24 de junio de 2026. En aquella oportunidad se registró un inusual "doblete sísmico": dos terremotos de gran intensidad separados por apenas 39 segundos, con magnitudes de 7,2 y 7,5.

Aquellos movimientos tuvieron epicentros en Yaracuy y La Guaira y afectaron principalmente al norte del país y a Caracas. El saldo oficial fue de 6.125 muertos, más de 16.840 heridos y miles de personas desaparecidas.

Los daños que provocó el terremoto en Colombia





El terremoto también se sintió con intensidad en Bogotá. Las alarmas se activaron y numerosas personas salieron de los edificios por precaución.

Pese a la fuerza del movimiento, el alcalde de Bogotá, Carlos Galán, aseguró: "A esta hora no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios".

En Medellín, las autoridades comenzaron a revisar posibles daños después de que el alcalde calificara el episodio como "un fuerte temblor". La revisión también alcanzó al sistema de transporte, que interrumpió parte de sus servicios mientras se inspeccionaba la infraestructura.

El Metro de Medellín informó: "En este momento, personal técnico evalúa la infraestructura en estaciones y viaducto para restablecer el servicio, por lo tanto las líneas A y B de trenes, así como los Metrocables H, J, K, L, M y P no están prestando servicio".

En el aeropuerto Matecaña de Pereira también se registraron daños. Parte del techo se desprendió en un sector por el que circulaban pasajeros, aunque hasta el momento no se informó si hubo personas heridas por ese incidente.

Manizales fue otra de las ciudades donde el terremoto provocó daños en algunas construcciones. El movimiento también fue percibido en distintos puntos del país y generó evacuaciones preventivas ante el temor por posibles réplicas.

El terremoto también se sintió en Ecuador y Panamá





El terremoto registrado en Colombia también fue percibido en Ecuador y Panamá. En varias zonas se realizaron evacuaciones preventivas de edificios y oficinas públicas, aunque hasta el momento no se reportaron víctimas ni daños materiales en territorio ecuatoriano.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos de Ecuador informó que el movimiento se sintió con distinta intensidad en varias provincias. "Fue sentido de manera leve en Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas y Guayas; y moderada en Pichincha e Imbabura", detalló el organismo.

Las autoridades ecuatorianas mantienen un monitoreo en todo el país para determinar si existen posibles afectaciones. Este lunes, además, es feriado nacional en Ecuador.