Terremoto en Colombia: superan las 72 horas críticas para los rescates de gente con vida bajo los escombros

A 72 horas del devastador terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar (Chocó), los equipos de rescate agotan los últimos esfuerzos dentro de la llamada "ventana dorada", el período histórico con mayor probabilidad de hallar personas con vida.

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Santiago Tamayo, confirmó que el balance oficial registra al menos 273 fallecidos, 3.824 heridos y 377 personas desaparecidas.

Devastación generalizada y despliegue humanitario

El impacto del sismo afecta a más de 40.000 familias y abarca 14 departamentos del país, lo que representa un enorme desafío operativo por la dispersión geográfica del daño.

Las autoridades reportaron la destrucción de 12.584 viviendas, el colapso de 172 edificios y severas afectaciones en más de 2.000 centros educativos y 216 centros de salud.

Frente a la magnitud de la catástrofe, la Cruz Roja activó un plan de respuesta internacional diseñado para extenderse durante los próximos 24 meses.

En tanto, a los equipos de socorro de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel se sumó la brigada internacional de rescate Los Topos de México, tras las gestiones realizadas por el alcalde de Cali, Alejandro Éder, con el aval del presidente Abelardo de la Espriella.

Monitoreo volcánico y asistencia de la comunidad internacional

A pesar de que la prioridad nacional se concentra en las tareas de búsqueda, la UNGRD mantiene un monitoreo permanente sobre el volcán Puracé, que continúa en alerta naranja con presencia de comisiones técnicas en la zona.

En el plano diplomático, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, confirmó el fallecimiento de un ciudadano con doble nacionalidad y el envío de un primer paquete de ayuda de emergencia por un millón de euros canalizado a través de la AECID para agua, saneamiento y personal sanitario.