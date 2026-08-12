Terremoto en Colombia: una especialista explicó el fenómeno y advirtió sobre el riesgo sísmico en una provincia argentina

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes puso en alerta nuevamente a toda la región por la intensidad del movimiento. El sismo tuvo epicentro en el departamento de Chocó y se produjo a una profundidad considerable, en una de las zonas con mayor complejidad tectónica de Sudamérica.

El fuerte movimiento telúrico volvió a despertar una pregunta que también había surgido tras los terremotos registrados en Venezuela: ¿por qué se producen sismos de semejante magnitud en esta parte del continente y qué posibilidad existe de que un fenómeno similar ocurra en Argentina? La explicación está directamente relacionada con el movimiento permanente de las placas tectónicas.

Ante esto, la geóloga Cecilia Spagnuolo, docente de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) e investigadora del Conicet, explicó que Colombia y Venezuela se encuentran en una región atravesada por distintos límites de placas. "Los sismos se dan en Venezuela y Colombia principalmente porque son límites entre placas tectónicas", señaló la especialista.

Según explicó Spagnuolo, la superficie terrestre puede entenderse como un enorme rompecabezas formado por bloques que se desplazan constantemente. Cuando las placas intentan moverse pero quedan trabadas, las rocas acumulan energía y se deforman. Cuando ya no pueden soportar esa tensión, se produce una ruptura y la energía acumulada se libera en forma de sismo.

En Colombia, uno de los principales procesos está relacionado con la placa de Nazca, que se introduce por debajo de la placa Sudamericana. Este fenómeno, denominado subducción, genera deformaciones y rupturas en la corteza terrestre.

La complejidad geológica del país explica por qué registra una actividad sísmica elevada: el Servicio Geológico Colombiano señala que se detectan miles de movimientos al año, aunque la enorme mayoría son imperceptibles o no generan daños.

¿Qué relación tiene el terremoto de Colombia con los de Venezuela?

La cercanía temporal entre ambos episodios generó gran preocupación y eso llevó a preguntarse si podían estar conectados. No obstante, no existe evidencia de que el terremoto de Colombia haya sido provocado por los movimientos registrados previamente en Venezuela. Los especialistas remarcan que, aunque ambos países forman parte de una región tectónicamente activa, intervienen estructuras y placas diferentes.

En Venezuela, los fuertes terremotos registrados en junio alcanzaron magnitudes de 7,5 y 7,2, y estuvieron vinculados principalmente con la interacción entre las placas Sudamericana y del Caribe.

El terremoto de magnitud 7,4 tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar.

En Colombia, en cambio, además de la placa Sudamericana tiene un papel fundamental la interacción con la placa de Nazca. Por eso, dos terremotos de magnitud similar y relativamente próximos geográficamente pueden tener orígenes tectónicos distintos.

Esto también permite entender por qué un terremoto ocurrido en un país puede sentirse a cientos de kilómetros de distancia sin que necesariamente exista una conexión entre ambos fenómenos. Las ondas sísmicas se propagan por la corteza terrestre y pueden ser percibidas en amplias regiones, pero eso no significa que el primer movimiento haya desencadenado el segundo.

¿Puede ocurrir un terremoto de gran magnitud en Argentina?

Por su parte, la explicación de Spagnuolo también pone el foco sobre una cuestión que interesa especialmente a las provincias del noroeste argentino. Tucumán no está libre de riesgo sísmico, ya que se encuentra dentro de la zona de influencia de la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana.

"Tenemos un riesgo", advirtió la especialista, aunque aclaró que Tucumán no presenta el mismo nivel de actividad sísmica que San Juan y Mendoza, históricamente entre las zonas más expuestas del país. De hecho, un especialista consultado en Tucumán señaló que la provincia se encuentra en un nivel intermedio dentro de la clasificación de peligrosidad sísmica y que existen estructuras tectónicas activas en la región.

Esto significa que sí es posible que se produzcan terremotos en distintas provincias argentinas, especialmente en sectores vinculados con la Cordillera de los Andes y el noroeste del país. Sin embargo, que exista riesgo sísmico no permite afirmar que vaya a producirse próximamente un terremoto de magnitud similar al de Colombia.

La ciencia tampoco puede determinar con precisión cuándo ocurrirá un terremoto ni anticipar su magnitud exacta. Los especialistas pueden establecer cuáles son las zonas con mayor peligrosidad a partir de la historia sísmica, las fallas y la dinámica de las placas, pero no pueden predecir el día y la hora de un gran sismo.

Por eso, el terremoto que sacudió Colombia funciona como un recordatorio de que la actividad sísmica es una característica permanente de Sudamérica. Mientras las placas continúen desplazándose, los movimientos telúricos seguirán ocurriendo. La diferencia estará en dónde se produzcan, qué magnitud alcancen, a qué profundidad ocurran y qué características tenga el suelo y la infraestructura de la zona afectada.