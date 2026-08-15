Terremoto en Indonesia de 7,7 grados dejó al menos 38 muertos

Tras pasar algunas horas del fuerte terremoto de magnitud 7,7 en la Escala de Richter que sacudió a Indonesia, las autoridades locales informaron que hasta el momento son 38 las víctimas fatales.

Autoridades de dicha nación brindaron una conferencia de prensa en la cual sostuvieron que "se ha confirmado la muerte de 38 personas". También indicaron que "dos han resultado heridas de gravedad, 11 tienen heridas leves y unas 2.000 personas evacuaron la zona por sus propios medios".

Fuentes locales precisaron que el temblor afectó el entorno de Nusa Tenggara Oriental, una zona del archipiélago indonesio expuesta a alta actividad tectónica. El movimiento se registró a las 5.58 hora local, y el Servicio Geológico de Estados Unidos lo situó a una profundidad de 10 kilómetros y a 68 kilómetros al norte-noroeste de la ciudad de Ende.

El sismo se produjo frente a una de las áreas más sensibles de Indonesia por su ubicación sobre el llamado "Anillo de Fuego del Pacífico", una franja de intensa actividad sísmica y volcánica.

Desactivaron alerta de tsunami

Indonesia está formado por más de 17.000 islas, una condición geográfica que multiplica la exposición a terremotos y vuelve más compleja la respuesta ante eventuales emergencias en distintas regiones al mismo tiempo.

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) había emitido una alerta temprana de tsunami para varias provincias. La advertencia alcanzó a Nusa Tenggara Oriental, Sulawesi del Sur, Nusa Tenggara Occidental y Sulawesi Sudoriental, pero fue desactivada.

Los rescatistas trabajan en la zona para evaluar restos del terremoto (X).

La agencia Kampa precisó que el sismo golpeó el área de Mbay, en el distrito de Nagekeo, durante la madrugada. En esa cobertura, el jefe de la estación geofísica de Kupang, Arief Tyastama, señaló que el centro del terremoto quedó fijado a unos 30 kilómetros al noreste de Mbay-Nagekeo, en coordenadas de 8,41 grados de latitud sur y 121,39 grados de longitud este, con 15 kilómetros de profundidad.

Esa activación se produjo tras las primeras evaluaciones del organismo indonesio, que revisó sus datos iniciales y mantuvo la evaluación de un terremoto fuerte con potencial de impacto costero. Pero los funcionarios desactivaron de forma automática la alerta de tsunami.

Dentro de Nusa Tenggara Oriental, varias zonas quedaron bajo estatus de Siaga (alerta), entre ellas el norte de Manggarai, el norte de Ngada, el norte de Manggarai Barat, el norte de Ende y el norte de Sikka. En Sulawesi del Sur, la categoría alcanzó a Selayar, Jeneponto y Bantaeng.

En zonas del epicentro, el temblor se sintió en escuelas durante la madrugada y a primera hora, en un clima de tensión entre los alumnos.

Antecedentes

Hasta el momento de esos informes no habían trascendido balances oficiales sobre víctimas o daños materiales, pero los funcionarios y medios oficiales están atentos a cualquier novedad de último momento.

Indonesia y los países vecinos enfrentan con frecuencia terremotos debido a su ubicación en el "Cinturón de Fuego" del Pacífico, una franja de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón, atraviesa el sudeste asiático y recorre la cuenca del océano Pacífico.

Muchas personas se autoevacuaron por el fenómeno (X).

Entre los sismos más mortales registrados en la región destaca el de magnitud 9,1 ocurrido frente a la costa de Sumatra, que provocó un tsunami causando la muerte de 220.000 personas en la zona, incluidas unas 170.000 en Indonesia. El desastre del 26 de diciembre de 2004 figura entre los eventos naturales más letales de la historia.

En 2018, la ciudad de Palu, capital de la provincia de Sulawesi Central, sufrió un terremoto de magnitud 7,5 seguido de un tsunami, que dejó un saldo de 2.200 fallecidos. Más adelante ese mismo año, otro sismo de igual magnitud y el posterior tsunami en Palu y la isla de Sulawesi provocaron más de 4.300 muertos o desaparecidos.



