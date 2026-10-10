Terremoto en Panamá: declararon el estado de emergencia y destinarán 100 millones de dólares para la reconstrucción

El Gobierno de Panamá declaró el estado de emergencia nacional tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió al país el viernes 9 de octubre.

La decisión fue adoptada por el Consejo de Gabinete, bajo la presidencia de José Raúl Mulino, para acelerar la asistencia a los damnificados y comenzar las tareas de reconstrucción.

La medida permitirá movilizar hasta 100 millones de dólares para reparar viviendas, establecimientos educativos, centros sanitarios y otras instalaciones afectadas.

Terremoto en Panamá: los daños que dejó el fuerte sismo

El movimiento tuvo su epicentro en la península de Azuero, en el centro-sur del territorio panameño, pero también se sintió fuertemente en las provincias de Herrera, Los Santos y Veraguas.

En este contexto, las autoridades contabilizaron daños en 419 establecimientos educativos, 21 instalaciones sanitarias y más de 426 viviendas.

Paralelamente, el Ministerio de Obras Públicas desplegó equipos para restablecer la circulación en las rutas y caminos afectados, mientras especialistas inspeccionan nueve puentes que presentan daños estructurales.

¿Cómo será la reconstrucción tras el terremoto en Panamá?

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, anunció la declaración de emergencia después de una reunión extraordinaria del gabinete. La disposición busca facilitar la utilización de recursos públicos y agilizar las intervenciones en las zonas perjudicadas.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que el país dispone de fondos para afrontar la situación. Las instituciones deberán documentar sus necesidades para solicitar los recursos correspondientes.

En paralelo, el Ministerio de Vivienda trabaja para determinar qué propiedades pueden repararse y cuáles necesitarán una reconstrucción completa. Las inspecciones también permitirán establecer si las estructuras conservan condiciones de seguridad para sus ocupantes.

Autoridades del Gobierno de Panamá brindaron una conferencia de prensa para informar sobre las medidas de emergencia y las tareas de reconstrucción previstas tras el terremoto.

Las autoridades educativas mantienen bajo evaluación la reanudación de las clases, suspendidas preventivamente mientras se revisan los establecimientos escolares.

Asimismo, se desplegaron helicópteros, aeronaves y personal especializado para distribuir ayuda y acceder a comunidades con dificultades de comunicación terrestre.

Mientras continúan las réplicas, los organismos de protección civil mantienen las tareas de asistencia y evaluación porque el objetivo inmediato es garantizar la seguridad de los habitantes.



















































