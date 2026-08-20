Terremoto en Perú: qué dijeron las autoridades tras el fenómeno natural

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) detalló que el terremoto de magnitud 7,2 que sufrió la región andina de Ayacucho este jueves al mediodía tuvo un epicentro a 35 kilómetros de la ciudad de Coracora con una profundidad de 108 kilómetros aunque "por ahora no ocurrió nada crítico".

Las autoridades del país incaico enfatizaron que el sismo "fue percibido entre moderado y fuerte en varios departamentos" y que en las próximas horas continuarán con el monitoreo en las zonas más vulnerables.

Perú sufrió un terremoto este jueves al mediodía.

Entre las zonas que más sintieron el temblor destacan Arequipa, Cusco y Abancay en la región sur; mientras que en la capital Lima el movimiento telúrico se sintió de una forma más leve.

Por su parte, desde la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú enfatizaron que las características del sismo no provocaron una alerta de tsunami principalmente en el litoral costero.

Los daños que provocó este sismo

Las autoridades locales sostuvieron que no hubo heridos por el fenómeno natural y que no se reportaron daños de gravedad en las infraestructuras de los edificios de las localidades que fueron afectadas.

Por el sismo se provocaron deslizamientos de tierra y rocas en las inmediaciones de los cerros en la ciudad de Ayacucho, lo que dio lugar a evacuaciones preventivas en las zonas más vulnerables o la visibilización de nubes de polvo.

El presidente del IGP, Hernando Tavera, reconoció la posibilidad de que se produzcan daños estructurales en las calles y avenidas como una consecuencia de la profundidad que tuvo el fenómeno.



