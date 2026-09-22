Tiene apenas 13 años y comenzó una maestría en Nueva York

Un estudiante de 13 años comenzó a cursar una maestría en la Universidad de Nueva York, tras haber completado sus estudios universitarios previos en tiempo récord.

El joven prodigio había llamado la atención del ámbito académico a los 10 años, cuando alcanzó un puntaje de 1590 sobre 1600 en la prueba de admisión SAT, una de las calificaciones más altas registradas para esa franja etaria.

Una trayectoria académica acelerada

A corta edad, el estudiante superó los contenidos de la educación secundaria mediante programas de aceleración escolar y rindió los exámenes estandarizados con resultados sobresalientes.

Su desempeño académico le permitió ingresar a la universidad de manera anticipada y completar su carrera de grado en tan solo tres años.

Su caso despertó el interés de diversas instituciones educativas internacionales debido a su capacidad de aprendizaje y su inclinación hacia áreas complejas de las ciencias duras y la investigación matemática.

El nuevo desafío en la educación superior

El plan de estudios del posgrado exige una dedicación de tiempo completo en proyectos de investigación avanzada, donde compartirá aulas con alumnos graduados que le duplican la edad.

Según sus tutores académicos, el programa está adaptado para acompañar tanto su desarrollo intelectual como su integración social dentro del campus universitario.

Las autoridades de la institución educativa destacaron el compromiso del estudiante y señalaron que se implementaron protocolos específicos para garantizar su bienestar integral durante el cursado de la carrera de posgrado.