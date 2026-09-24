Tifón en Japón: al menos 10 muertos, desaparecidos y edificios destruidos

La presencia del terrible tifón Dujuan en Japón dejó hasta el momento unas 10 personas muertas, cuatro desaparecidas, varios heridos y cientos de edificios destruidos tras las intensas lluvias caídas.

Fuentes sanitarias locales informaron que una mujer murió en la prefectura de Kanagawa, mientras que un hombre fue hallado sin vida dentro de su vehículo, que se encontraba sumergido en la prefectura de Chiba, al este de la ciudad de Tokio.

Tras la tormenta que dejó más de 50 centímetros de lluvia en algunas zonas, al menos 22 personas resultaron heridas y los bomberos siguen con las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por deslizamientos de tierra, según la actualización publicada por la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres (FDMA).

Dujuan, que fue degradado de tifón a ciclón extratropical el martes pasado, después de alejarse de la costa, también dejó un saldo de alrededor de 659 edificios destruidos de forma total o parcial.

Miles de hogares sin luz





Según la compañía eléctrica de Tokio, cerca de 48.320 hogares de Chiba, Kanagawa, Yamanashi y Shizuoka permanecían sin electricidad hasta el martes, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Además, el tifón provocó graves alteraciones en el tráfico aéreo, ya que casi 400 vuelos fueron cancelados en el aeropuerto de Haneda, según información de FlightAware, mientras que en el aeropuerto de Narita se cancelaron más de 100.

La tormenta también retrasó la salida de la primera ministra, Sanae Takaichi, hacia Nueva York, donde tenía previsto asistir a la sesión inaugural de la Asamblea General de las Naciones Unidas.



