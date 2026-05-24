Tiroteo en la Casa Blanca: quién era el atacante y qué dijo Trump sobre el agresor

Un hombre armado fue abatido este sábado por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos tras abrir fuego cerca de un puesto de control en las inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington.

El atacante fue identificado como Nasire Best, de 21 años, oriundo de Maryland. Un transeúnte resultó herido durante el enfrentamiento.

El incidente ocurrió poco después de las 18 horas, cerca de 17th Street NW. Best sacó un revólver de su maleta al acercarse al perímetro de seguridad y abrió fuego. Los agentes respondieron de inmediato: el sospechoso fue trasladado a un hospital local, donde se certificó su muerte. Ningún agente sufrió lesiones.

El presidente Donald Trump se encontraba en la residencia oficial y no resultó afectado, según confirmó el jefe de comunicaciones del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi.

El atacante fue identificado como Nasire Best, de 21 años.

El atacante ya era conocido por el Servicio Secreto. En junio de 2025 fue detenido tras bloquear un carril de ingreso afirmando ser "Dios", lo que derivó en una evaluación en el Instituto Psiquiátrico de Washington. Un mes después, fue arrestado nuevamente al intentar cruzar un acceso vehicular.

En sus redes sociales, Best aseguraba ser Osama bin Laden y expresaba su intención de dañar a Trump. Las investigaciones previas habían detectado estas publicaciones, pero no impidieron que volviera a acercarse al complejo presidencial.

La reacción de Trump





El mandatario agradeció al Servicio Secreto a través de su cuenta en Truth Social por su "rápida y profesional actuación" y señaló que el agresor tenía "antecedentes violentos y una posible obsesión" con la Casa Blanca.

Trump también aprovechó el incidente para insistir en la necesidad de reforzar la seguridad del complejo, recordando que el hecho ocurre un mes después del tiroteo durante la cena de corresponsales.

El caos en la escena





Testigos describieron una situación de pánico. El turista canadiense Reid Adrian contó que escuchó entre 20 y 25 disparos antes de que la gente empezara a correr. La corresponsal de ABC News, Selina Wang, captó el sonido en un video en vivo desde el jardín norte mientras se tiraba al suelo.

Tropas de la Guardia Nacional acordonaron el área e impidieron el acceso de periodistas a la zona. Los periodistas que se encontraban en la sala de prensa de la Casa Blanca recibieron la orden de refugiarse.