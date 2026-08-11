Tragedia en Colombia: 132 muertos, 570 heridos y 1.400 desaparecidos tras el terremoto

Un día después del devastador terremoto que sacudió varias regiones de Colombia, con una magnitud de 7,4 en la Escala de Richter, la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales) informó que, hasta el momento, hay 132 muertos, 570 heridos y 1.400 desaparecidos.

Fuentes gubernamentales locales indicaron que el sismo tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, sobre la costa del Pacífico, aunque también se sintió en las ciudades de Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira y Medellín.

Los datos indican que la cifra de fallecidos sube a 132, de los cuales 87 se registraron en ciudades capitales, así como más de 570 heridos. Ese es el balance preliminar en estas localidades, aunque las cifras están sujetas a actualización mientras avanzan las evaluaciones de daños y necesidades.

Las ciudades Pereira, urbe en donde se reportaron 60 muertos, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen en alerta roja tras el movimiento telúrico, que dejó además siete aeropuertos con operaciones suspendidas y 86 edificios colapsados, informa NA

Situación en la ciudades tras el terremoto





En Pereira, donde las autoridades declararon el toque de queda como medida excepcional, 16 personas quedaron atrapadas en el sistema de cable durante el temblor. Además, las telecomunicaciones también se encuentran colapsadas, por lo que fue necesario activar la comunicación mediante radioteléfonos.

Por otra parte, en Cali, el alcalde Alejandro Eder advirtió que, con 380 heridos, la ciudad enfrenta la mayor presión hospitalaria, debido a que al menos 10 centros hospitalarios tuvieron que suspender sus operaciones.

En la ciudad de Pereira se registraron hasta el momentos 60 muertos (X).

Allí ya trabajan equipos de búsqueda y rescate procedentes de Bogotá y Medellín para apoyar las labores de emergencia con caninos especializados y un sistema de drones.

En tanto, el alcalde también informó que ordenó la militarización de toda la ciudad, en especial las zonas afectadas por el temblor, y decretó un toque de queda ante amenazas de saqueos mientras continúan las labores de rescate de personas que permanecen bajo los escombros.

El presidente Abelardo de la Espriella viajó a Quibdó, departamento de Chocó, para expresar personalmente su solidaridad con la región y para comprometerse a subsidiar a al menos 1.300 familias que resultaron afectadas por la emergencia.

Asistencia de Argentina a Colombia





El Gobierno argentino, a través del canciller Pablo Quirno, ofreció ayuda a Colombia tras la tragedia provocada por el terremoto en aquel país.

Además de enviarle un saludo a la distancia al pueblo colombiano, el funcionario nacional manifestó a través de las redes sociales "la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria".

Pablo Quirno dijo que mantienen una comunicación constante con Colombia (Archivo).

"Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas, a quienes hemos transmitido la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria", sostuvo el funcionario.