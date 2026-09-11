Tragedia en el Congo: al menos 27 chicos murieron en el incendio de una escuela primaria

Un feroz incendio arrasó con una escuela primaria de Bukavu, en el Congo, y dejó un saldo de al menos 27 menores fallecidos, aunque temen que la cifra pueda incrementarse.

El siniestro comenzó en la mañana del jueves pasado en una escuela de Mogo, localizado en la comuna de Kadutu, y se propagó rápidamente hacia las construcciones linderas.

En el primer reporte oficial se habían contabilizado 15 muertos, pero la cifra aumentó a 27 luego de que los equipos de rescate hallaran otros doce cuerpos sepultados entre los escombros de la escuela.

El alcalde de Kadutu, Théo Ruremesha, confirmó el hallazgo de más cuerpos de niños que se encontraban desaparecidos y señaló que "la cifra aún no es precisa", mientras las tareas de rastrillaje continúan en la zona afectada.

Por su parte, Hypocrate Marume, presidente de la sociedad civil de Bukavu, ratificó el número de víctimas fatales y precisó que los operativos de búsqueda también se extienden a las viviendas vecinas al colegio.

Ante la saturación del hospital principal de Kadutu, múltiples heridos tuvieron que ser derivados a otros centros de salud.

En tanto, el Movimiento 23 de Marzo (M23), grupo armado que controla Bukavu, difundió un listado de víctimas alternativo que detalla 24 muertos y 29 personas internadas, de las cuales 21 se encuentran en cuidados intensivos.

Las autoridades indicaron que se abrió una investigación formal para esclarecer el origen y las circunstancias del incendio, aunque todavía no se emitieron precisiones oficiales sobre el detonante.

Los trabajos de búsqueda y rescate iniciales se complicaron por los problemas de acceso al lugar, lo que motivó que los vecinos intervinieran en las tareas y combatieran las llamas. Sin embargo, el fuego arrasó con numerosas casas antes de poder ser controlado.

La localidad de Bukavu atraviesa una temporada de riesgo debido a la reiteración de incendios durante la estación más seca. Más de 2.500 viviendas resultaron destruidas entre julio, agosto y los primeros días de septiembre, según datos aportados por el gobernador de Kivu del Sur, Jean Jacques Purusi.