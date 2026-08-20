Tragedia en el mundo del turf: murió un famoso jockey tras caerse del caballo

La caída que sufrió el domingo pasado durante una competencia en Río de Janeiro terminó con la vida de Leandro Henrique, uno de los jockeys más reconocidos de Brasil, y enlutó al mundo del turf.

El deportista permanecía desde el accidente ocurrido durante la segunda carrera del día en el Hipódromo de la Gávea, perteneciente al Jockey Club Brasileiro.

Henrique corría con Native Coffee cuando el caballo se desvió del trazado y atravesó las vallas perimetrales. El movimiento provocó que el jinete saliera despedido y golpeara contra el terreno, lo cual le provocó un traumatismo craneoencefálico y una fractura expuesta en la zona pelviana.

Tras recibir asistencia sobre la pista, fue llevado de urgencia al hospital Miguel Couto, donde fue sometido a intervenciones quirúrgicas y quedó alojado en una unidad de cuidados intensivos aunque, pese a los esfuerzos médicos, murió en las últimas horas.

La noticia generó un fuerte impacto dentro de la actividad hípica brasileña. El Jockey Club Brasileiro destacó la carrera del joven y expresó sus condolencias: "Leandro deja una trayectoria destacada en la hípica brasileña y una profunda tristeza entre familiares, amigos, profesionales y aficionados a este deporte".

Leandro Henrique, con su pequeña hija.

Leandro Henrique, un verdadero campeón

Nacido en Recife en diciembre de 1998, Henrique había comenzado a destacarse desde muy joven. A lo largo de su trayectoria consiguió más de un millar de triunfos y alcanzó victorias en Grandes Premios de Grupo 1, una de las máximas categorías de la hípica.

En los últimos tiempos se había incorporado como piloto oficial del haras Santa María de Araras. Con apenas 27 años, su fallecimiento puso fin de manera repentina a una carrera que lo había convertido en una de las fustas más laureadas de la hípica brasileña.