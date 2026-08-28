Tragedia en Nepal: ascienden a 584 los muertos y hay casi 2.000 personas desaparecidas

Las devastadoras inundaciones en Nepal causaron una catástrofe humanitaria en la frontera con China, dejando un saldo provisional de 584 muertos y más de 1.900 desaparecidos.

El desastre natural se originó tras el colapso del lecho rocoso bajo un glaciar en la cordillera del Himalaya, lo que desató una violenta corriente de agua y barro que sepultó localidades enteras a su paso.

Alerta máxima por colapso de infraestructura y riesgo de alud

La policía nepalí emitió un comunicado de emergencia ante la posible rotura de una represa en el Tíbet.

Las autoridades advirtieron que un lago de contención formado a 3.000 metros de altura se está desbordando, por lo que ordenaron el traslado inmediato de la población hacia zonas seguras para evitar más pérdidas humanas.

El despliegue de rescate avanza en condiciones extremas en el distrito de Rasuwa, donde efectivos del ejército trabajan para liberar a operarios atrapados en las obras del Proyecto Upper Trishuli-1.

Al respecto, el vocero militar Raja Ram Basnet detalló: "Es complicado encontrar los puntos de entrada y salida del túnel porque todo quedó cubierto de lodo. Nuestra primera prioridad es rescatar a las personas varadas".

Testimonios del desastre y deseperada búsqueda de sobrevivientes

Las tareas de salvamento permitieron evacuar en helicóptero a más de 3.200 sobrevivientes hacia la capital, Katmandú.

Sin embargo, la incertidumbre predomina entre los residentes locales y los visitantes extranjeros. Karbir Gaire, un agente de aduanas que logró salvarse en la localidad de Timure, relató los estremecedores instantes previos al impacto: "Todos empezamos a correr de inmediato y, en cuestión de segundos, estábamos subiendo la colina al lado opuesto de nuestro edificio de oficinas. Creo que esos 10 segundos más o menos nos salvaron a algunos".

Entre la nómina de personas inubicables figuran más de 500 ciudadanos extranjeros, entre los que se encuentran trabajadores, turistas y peregrinos que recorrían la ruta hacia el monte Kailash.

Ante la magnitud del evento, el mandatario estadounidense Donald Trump calificó el escenario como "terrible" y confirmó el envío de asistencia internacional para colaborar con las tareas de emergencia.