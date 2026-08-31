Tragedia en Nepal: ascienden a 903 los muertos tras el colapso glaciar

Un severo colapso glaciar derivó en un masivo alud de lodo y escombros que provocó la muerte de al menos 903 personas y dejó 4.247 desaparecidos en Nepal.

La catástrofe golpeó con fuerza a las comunidades de alta montaña en regiones como Nuwakot y las inmediaciones del río Trishuli.

El fenómeno también dejó un saldo de 267 heridos y severas fallas en el suministro de servicios básicos.

Operativo masivo de búsqueda y alerta en la frontera

Para hacer frente a la crisis, un total de 20.819 efectivos de seguridad realizan intensas labores de búsqueda, rescate y asistencia en las zonas afectadas.

Los equipos de emergencia trabajan a contrarreloj para intentar restablecer las comunicaciones y restablecer el suministro de agua limpia para beber e higiene básica.

Por su parte, China emitió una alerta amarilla ante el alto riesgo de desastres geológicos en sectores del sur de Xizang, abarcando la zona fronteriza de Gyirong.

El origen del desastre geológico

En un principio, la comunidad científica atribuyó las sacudidas a un terremoto.

Sin embargo, análisis posteriores confirmaron que las lecturas sísmicas fueron causadas por el masivo desprendimiento de hielo, rocas y escombros.

Este colapso glaciar generó la avalancha de lodo que arrasó infraestructuras y aisló a múltiples poblaciones