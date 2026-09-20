Continúa la búsqueda de casi 5.800 desaparecidos tras la riada que azotó a Nepal

Las autoridades de Nepal confirmaron este domingo que la cantidad de desaparecidos asciende a 5.786 por la riada que azotó al país el 27 de agosto por lo que continúan los operativos de búsqueda a cargo de las fuerzas de seguridad.

El último reporte emitido por la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres nepalí (NDRRMA) precisó que dentro de estas cifras se incluyen a 636 personas extranjeras.

Alrededor de 20.000 miembros de las fuerzas de seguridad de Nepal se encuentran desplegados en las zonas que fueron más afectadas por el fenómeno climático en búsqueda de cuerpos y sobrevivientes.

Estas labores se están llevando a cabo principalmente en seis proyectos hidroeléctricos donde temen que decenas de trabajadores hayan quedado atrapados.

Las autoridades además indicaron que cerca de 13.800 personas fueron rescatadas con vida.

Continúa la búsqueda de desaparecidos en Nepal.

La riada que azotó al norte del país generó la destrucción de miles de viviendas y comercios, dañó decenas de proyectos hidroeléctricos y otras infraestructuras, cuya reconstrucción costará más de 4.700 millones de dólares.

Cuántas personas murieron por la riada en Nepal

Las autoridades detallaron que por el fenómeno climático ocurrido hace 25 días en el norte del país, hay 1.451 muertes confirmadas.

Para avanzar en la identificación de los cuerpos, los investigadores recogieron casi 1.300 muestras de ADN de los cadáveres y aproximadamente 2.000 pertenecientes a familiares.

"Hasta la fecha, se han recibido 1.949 muestras para su análisis en el Laboratorio Central de Ciencias Forenses de la Policía de Nepal (NPCFSL), en Samakhusi, y 1.728 muestras para su análisis en el Laboratorio Nacional de Ciencias Forenses, en Khumaltar", subrayaron en un comunicado.