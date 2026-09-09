Tragedia en Nepal: la cifra de muertos ascendió a 1.357 muertos y hay más de 5.300 desaparecidos tras la avalancha de lodo

Las autoridades de Nepal elevaron este martes a 1.357 la cantidad de muertos provocados por el colapso de un glaciar y la posterior avalancha de lodo ocurrida el pasado 26 de agosto, en una zona fronteriza con China. Además, la tragedia dejó miles de personas desaparecidas y generó graves daños en distintas áreas afectadas.

Según el último informe de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal (NDRRMA), hay 5.326 personas desaparecidas. Entre ellas se encuentran 587 turistas, mientras que otras 6.827 personas resultaron herias como consecuencia del desastre.

En esa línea, las tareas de emergencia continúan en la zona, con la participación de más de 21.400 policías y militares que trabajan en los operativos de búsqueda y rescate. Hasta el momento, los equipos lograron rescatar a 13.583 personas y recuperar más de 1.300 cadáveres.

La catástrofe también provocó víctimas en los países vecinos. En territorio chino se registraron al menos 43 muertos y alrededor de 550 desaparecidos, mientras que India informó tres fallecidos relacionados con el desastre y sus consecuencias.

En medio de la emergencia, China anunció el envío de un cuarto paquete de suministros a Nepal. El cargamento incluye materiales y equipamiento destinados a las tareas de rescate y transporte, con el objetivo de colaborar con los trabajos de recuperación tras la catástrofe.

Los daños materiales también son de gran magnitud. Una evaluación preliminar determinó que 7.570 viviendas particulares y 48 edificios gubernamentales resultaron afectados, mientras que 18 escuelas sufrieron daños, 11 de ellas de manera total. Además, siete centros sanitarios fueron dañados.

A esto se suman 55 kilómetros de carreteras completamente destruidos y 37 puentes para vehículos inutilizados, lo que complica el acceso a las zonas afectadas. Ante este escenario, Médicos Sin Fronteras informó que no desplegará una respuesta humanitaria, al considerar que las necesidades inmediatas ya están siendo atendidas y que los esfuerzos deben concentrarse ahora en la reconstrucción de viviendas e infraestructura.