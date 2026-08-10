Tragedia: viaje familiar como parte del festejo por un cumpleaños de 15 terminó con 4 muertos al caer un helicóptero

Lo que había comenzado como unas vacaciones familiares en Río de Janeiro, organizadas en torno a un festejo de 15 años, terminó de manera trágica cuando un helicóptero se desplomó y murieron el piloto y tres mujeres de una familia.

La aeronave, un Robinson R44, se precipitó alrededor de las 11:10 del sábado pasado en una zona boscosa de Vista Chinesa, en Alto da Boa Vista, en la turística ciudad brasileña.

Los bomberos encontraron los restos de la aeronave contra una ladera cubierta de vegetación. Como consecuencia del impacto, el helicóptero explotó y se desató un incendio que avanzó por el bosque.

El lugar donde ocurrió el accidente presentaba importantes dificultades para el acceso y requirió el despliegue de un amplio operativo integrado por cerca de 40 militares, 11 vehículos y cuatro unidades operativas.

Un viaje de placer que terminó en tragedia

Las víctimas son Rocío Cubillos, de 59 años, su hija Wendy Manrique, de 37, y su nieta Sofía Murillo, de 17, todas de nacionalidad colombiana; el piloto del helicóptero, identificado como Alessandro Rocha, también falleció en el accidente.

Las tres mujeres habían viajado hacia Brasil el lunes, acompañadas por otros integrantes de su familia, para compartir unos días de vacaciones y participar de la celebración de un cumpleaños de 15.

El piloto del helicóptero accidentado, Alessandro Rocha.

Durante los días previos al accidente recorrieron distintos atractivos turísticos de Río de Janeiro y también estuvieron en Buzios. Como parte de los festejos estaba previsto realizar un paseo aéreo.

En total, seis familiares tenían previsto subir al helicóptero. Sin embargo, la adolescente que celebraba sus 15 años se quedó en el hangar junto con sus padres, a la espera de abordar una segunda aeronave.

Sofía Murillo tenía 17 años y era influencer.

Mientras esperaban salir, los familiares recibieron inicialmente la noticia de que se había producido un supuesto "aterrizaje forzoso". Poco después, descubrieron que el episodio había sido mucho más grave.

Las autoridades brasileñas trabajan para determinar qué provocó la caída. Al momento, las causas del accidente continúan bajo investigación.