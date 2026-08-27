Trágica inundación en Nepal: ya son 353 los muertos y 1.300 las personas desaparecidas

La violenta inundación que golpeó al norte de Nepal dejó un saldo de 353 muertos y unas 1.300 personas desaparecidas, según el último informe de la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres.

El listado de personas cuyo paradero se desconoce desde que ocurrió la trágica riada incluye tanto a habitantes y miembros de las fuerzas de seguridad como a turistas nacionales y extranjeros.

La zona más afectada es el distrito de Rasuwa, donde la crecida alcanzó a Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi. Se trata de un sector estratégico por su proximidad a uno de los principales pasos terrestres que conectan Nepal con el Tíbet.

Las consecuencias sobre la infraestructura complicaron todavía más las tareas de asistencia. Al menos 19 puentes se desplomaron y unos 40 kilómetros de rutas resultaron afectados, mientras que también sufrieron daños instalaciones hidroeléctricas y otras estructuras.

La riada hizo colapsar puentes y edificaciones en Nepal (Xinhua).

Por qué ocurrió la trágica inundación en Nepal

El origen del fenómeno que dejó, además, cientos de personas heridas, estuvo en la ladera de una montaña. Una enorme masa de hielo y rocas se desprendió y cayó sobre el río Lhende Khola, un afluente del Bhote Koshi que nace en China y atraviesa Nepal por zonas de profundos desfiladeros, lo cual provocó una violenta crecida que alcanzó las áreas habitadas.

En un primer momento, el episodio fue relacionado con un terremoto. El Servicio Geológico de Estados Unidos había informado el martes a la mañana sobre un supuesto movimiento de magnitud 4,4 registrado en la frontera entre Nepal y China, al norte de Katmandú. Sin embargo, posteriormente modificó esa interpretación: lo que se había detectado fue el deslizamiento de tierra, cuya potencia fue equivalente a un sismo de 5,2.