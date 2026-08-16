Tras 13 sismos en San Juan, ahora se sintió un fuerte movimiento desde Chile

Un sismo registrado en las costas del océano Pacífico volvió a ser percibido este domingo en la provincia de San Juan.

El reporte fue confirmado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), organismo que detalló que el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 4,5 en la escala de Richter y se localizó a una profundidad de 16 kilómetros.

El fenómeno natural ocurrió a las 13:32:50 en hora local. Según las coordenadas de la entidad oficial, el epicentro se ubicó a 64 kilómetros al oeste de Valparaíso, 118 kilómetros al suroeste de Los Vilos y 163 kilómetros al noroeste de la ciudad de Santiago de Chile.

Intensidad registrada y alcance en la región de Cuyo

Las mediciones elaboradas por el INPRES indicaron que el temblor registró una intensidad de II a III grados en la escala de Mercalli Modificada dentro del territorio sanjuanino.

Esta clasificación corresponde a movimientos de carácter leve, percibidos de manera principal por personas en estado de reposo o situadas en los pisos superiores de edificaciones urbanas.

El reporte técnico señaló que el evento sismológico afectó con similar nivel de intensidad a la Ciudad de Mendoza.

Debido a la proximidad geográfica con el centro del evento sísmico en el país vecino, diversas localidades de la región de Cuyo detectaron la oscilación de baja intensidad.

Monitoreo técnico y ausencia de daños materiales

La ubicación mar adentro del epicentro en Chile explica la propagación de las ondas sísmicas a través de la Cordillera de los Andes.

Pese a la distancia geográfica, la escasa profundidad del hipocentro facilitó la percepción del fenómeno en territorio argentino.

Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil no han reportado heridos ni daños materiales en la infraestructura edilicia. Para acceder a recomendaciones de seguridad y verificar datos sísmicos en tiempo real, se puede consultar el portal oficial del Instituto Nacional de Prevención Sísmica o revisar el mapa interactivo en la plataforma de Google Maps .