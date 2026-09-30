Tras el sangriento ataque: las impactantes imágenes y videos del avión que tuvo que aterrizar de emergencia en Arabia Saudita

A pocas horas de que un avión de la empresa Flydubai que volaba desde Dubai, en Emiratos Árabes Unidos hasta Tel Aviv, en Israel, deba aterrizar de emergencia por el ataque a un piloto, los usuarios utilizaron las redes sociales para dar a conocer imágenes inéditas sobre el interior del avión en los momentos de tensión.

Los pasajeros del FZ 1073 grabaron cómo quedó el interior de la aeronave tras el incidente en el que se pueden ver varios objetos desparramados por el suelo y algunos sectores contaban con diversas manchas de sangre.

Según trascendió, uno de los copilotos agredió con un arma blanca al piloto e intentó sacarlo de la cabina, lo que podría haber generado las manchas en partes del avión, y en ese momento, un grupo de tripulantes decidió neutralizar al agresor.

Entre las imágenes que circularon en redes sociales se muestra a un hombre con un corte pronunciado en la cabeza que le generó un derramamiento de sangre en su rostro asegurar que habían logrado controlar la situación y solicitaba ayuda.

Uno de los pasajeros que viajaba con una remera blanca y un pantalón de jean claro quedó con varias manchas de sangre en su vestimenta, en una de las fotos más impactantes de la jornada.

Uno de los pasajeros quedó con la remera manchada de sangre.

Por otra parte, el timón de dirección del avión, que es el encargado de controlar la guiñada, sufrió daños estructurales por el descenso abrupto de la aeronave pase desde los 33.000 pies a 17.000 en un minuto antes de que los pasajeros logren estabilizarla.