Tras el ultimátum de Trump, Irán advierte que atacará la infraestructura energética en la región

El gobierno de Irán respondió este domingo al ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y amenazó con atacar la infraestructura energética en Medio Oriente si el mandatario republicano ordena destruir las centrales eléctricas del país asiático como forma de presionar para que se abra la circulación de buques por el estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave por donde pasa el 20% del crudo mundial.

Así lo aseveró el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, quien recalcó que cualquier ataque contra instalaciones energéticas de su país será respondido con una ofensiva "irreversible" sobre infraestructuras petroleras y energéticas en toda la región.

Adelantó que será una ofensiva "que mantendrá los precios del petróleo elevados durante largo tiempo".

El primer vicepresidente de Irán, Mohammad Reza Aref.

En tanto, el primer vicepresidente de Irán, Mohammad Reza Aref, afirmó que por el momento las reservas de energía y alimentos de ese país se encuentran en "buenas condiciones", según reprodujo la agencia de noticias Irán Press.

"No existe preocupación alguna por el suministro de energía, combustible y productos básicos", declaró Aref en un comunicado publicado más tarde por la agencia de noticias ISNA.

Asimismo, subrayó que "se han tomado las medidas necesarias para que la gente pueda continuar con su vida normal". "Las redes de distribución, los servicios bancarios y los sistemas de pago funcionan sin interrupción y la vida en el país transcurre con normalidad", afirmó.

El ultimátum de Donald Trump a Irán

Este fin de semana, Donald Trump publicó un mensaje en su cuenta en Truth Social en el que alertó que "si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz dentro de 48 horas desde este momento exacto, Estados Unidos atacará y destruirá sus distintas plantas de energía, comenzando por la más grande".