Tras la amenaza de Donald Trump, Irán alertó que atacar sitios civiles constituiría "crímenes de guerra"

Irán advirtió este lunes que si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordena ataques contra infraestructuras civiles, como amenazó, constituiría "crímenes de guerra" la concreción de ese tipo de embestidas.

La advertencia estuvo a cargo del viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales del país persa, Kazem Gharibabadi. "El presidente de los Estados Unidos, como máximo funcionario de su país, amenazó públicamente con cometer crímenes de guerra, un acto que le acarrearía responsabilidad penal individual ante la Corte Penal Internacional y cualquier tribunal nacional competente", alertó Gharibabadi en su cuenta de la red social X.

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