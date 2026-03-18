Tras los ataques contra su máxima refinería de gas, Irán prometió "una guerra económica a gran escala"

El gobierno de Irán lanzó una fuerte advertencia tras los ataques contra refinerías de gas ubicadas en el sur del país, atribuidos a Estados Unidos y Israel. Fuentes vinculadas al Ejército iraní afirmaron que la ofensiva constituye "un crimen de guerra" y aseguraron que la respuesta no tardará en llegar.



De acuerdo con información difundida por Fars News Agency, autoridades militares iraníes sostuvieron que la operación "no quedará impune" y advirtieron que Teherán podría atacar "infraestructura enemiga que antes se consideraba segura".

Las mismas fuentes señalaron que la escalada podría modificar el carácter del conflicto. Según explicaron, "el péndulo de la guerra" se desplazará ahora "de batallas limitadas a una guerra económica a gran escala".

En ese contexto, las autoridades iraníes afirmaron que el ataque modificó los límites que hasta ahora regían el enfrentamiento. "A partir de esta noche, las demás líneas rojas cambiaron. Si el enemigo pensó que con estos ataques podría aumentar la presión sobre Irán para que cediera, se equivocó fatalmente en sus cálculos, pues esta acción le dio a Irán una baza crucial: la reciprocidad", indicaron.

La advertencia también fue replicada por la Guardia Revolucionaria Islámica, que emitió un mensaje dirigido a países del Golfo. Según informó Tasnim News Agency, el cuerpo militar pidió evacuar instalaciones petroleras en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, al afirmar que "se convirtieron en blancos legítimos y serán atacados en las próximas horas".

Entre los objetivos mencionados por Teherán se encuentran el complejo petroquímico de Jubail Industrial City y la refinería Samref Refinery en Arabia Saudita, además del complejo petroquímico y la empresa Messaieed Petrochemical Holding Company en Qatar. También fueron señaladas como posibles blancos las refinerías y plantas industriales de Ras Laffan Industrial City.