Tras una maratónen Buenos Aires, Nahuel Gallo pidió por los presos políticos en Venezuela

El gendarme Nahuel Gallo encabezó este domingo una actividad en Buenos Aires donde reclamó la liberación de los presos políticos extranjeros que aún permanecen encarcelados en Venezuela.

El ex detenido, quien recuperó su libertad recientemente tras pasar más de un año privado de ella en el país caribeño, utilizó una corrida simbólica como plataforma para generar conciencia sobre las condiciones de detención y la falta de garantías legales en dicho territorio.

Crónica de un arresto prolongado

Gallo había sido arrestado en diciembre de 2024 al ingresar a Venezuela.

Su cautiverio se extendió durante 448 días, un periodo marcado por la tensión diplomática entre el gobierno argentino y el de Caracas, además de reiteradas denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos.

Tras ser liberado en marzo de 2026, el gendarme decidió impulsar acciones públicas para evitar que el tema pierda vigencia en la agenda internacional.

Durante la jornada en la capital argentina, advirtió que su caso no es un hecho aislado y que todavía existen ciudadanos de diversas nacionalidades atravesando situaciones similares a las que él vivió.

Un pedido a la comunidad internacional

El gendarme insistió en que la presión externa es fundamental para modificar la realidad de quienes siguen en los centros de reclusión venezolanos.

Según diversos reportes de organismos de derechos humanos, aún quedan cientos de presos políticos en aquel país, a pesar de las excarcelaciones parciales registradas durante los últimos meses.

En su intervención, Gallo remarcó la importancia de no abandonar el reclamo por aquellos que carecen de procesos judiciales claros.

Su testimonio busca servir como recordatorio de que, si bien él logró regresar a Argentina, la problemática persiste para muchos otros extranjeros y locales que permanecen tras las rejas por motivos políticos.