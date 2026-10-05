Triunfo de Bolsonaro en Brasil: las acciones se disparan, el real sube y crece la expectativa en los mercados

El triunfo de Flávio Bolsonaro frente a Lula da Silva en las elecciones de Brasil generó una fuerte reacción en los mercados financieros, con subas en las acciones y una apreciación del real frente al dólar.

El resultado sorprendió a los inversores, que esperaban que el actual Presidente llegara mejor posicionado a la primera vuelta. La ventaja obtenida por el candidato del Partido Liberal renovó las expectativas sobre un posible cambio en la orientación económica de Brasil.

La reacción también se trasladó a los activos brasileños que cotizan en el exterior, mientras los analistas empezaron a evaluar el impacto que podría tener un eventual cambio de gobierno sobre las cuentas públicas y la confianza de los mercados.

Las acciones brasileñas se dispararon tras el resultado electoral

El índice Bovespa de la Bolsa de San Pablo avanzó 8% durante la mañana del lunes y superó los 208.000 puntos. En Wall Street, algunas de las principales empresas brasileñas también registraron fuertes subas.

Entre las acciones que más crecieron se destacaron:

Bradesco: 15,2%.

Banco Itaú: 14,4%.

Nu Holdings: 12,2%.

Petrobras: 10,3%.

Vale: 6,4%.

El movimiento se produjo mientras los inversores descontaban un escenario más favorable para las políticas de apertura de mercado y ordenamiento fiscal asociadas a Bolsonaro.

El real también se fortaleció frente al dólar

La moneda brasileña acompañó la reacción positiva de los mercados. El real llegó a apreciarse 1,4% frente al dólar, que cotizó a 5,14 reales.

Diferentes analistas consideran que una mejora de la confianza podría favorecer el ingreso de capitales y darle mayor respaldo a la moneda brasileña.

El triunfo de Bolsonaro en Brasil hizo reaccionar a los mercados financieros (Archivo).

El antecedente más cercano es el de 2022, cuando el real se fortaleció más de 4% y el Bovespa avanzó 5,5% después de que Jair Bolsonaro obtuviera un resultado mejor al esperado en la primera vuelta frente a Lula.

Qué esperan los mercados para Brasil y Argentina

La expectativa de los inversores está puesta ahora en las señales que pueda dar Bolsonaro de cara a la segunda vuelta y en la posibilidad de avanzar con un programa de ordenamiento fiscal.

Para la Argentina, un Brasil con una moneda más fuerte podría favorecer las exportaciones nacionales, al mejorar la competitividad de los productos argentinos frente a los brasileños. También podría beneficiar al país un mayor ingreso de dólares asociado a la actividad económica del principal socio comercial.

El comercio bilateral tiene un peso central: en los primeros ocho meses del año, las exportaciones argentinas a Brasil crecieron 4,1%, mientras que las importaciones cayeron 17,2%.

El escenario económico que queda abierto

Más allá de la reacción inicial de los mercados, los analistas también siguen de cerca la evolución de la economía brasileña. Un programa fiscal que ordene las cuentas sin provocar una fuerte caída del consumo y la inversión podría impulsar la demanda de productos argentinos.

En cambio, un ajuste que enfríe demasiado la actividad podría reducir las compras de Brasil al exterior y afectar a sectores argentinos vinculados al comercio bilateral, especialmente al automotriz.

Por eso, además del resultado electoral, el mercado tendrá como variables centrales las futuras decisiones económicas, la evolución fiscal y la capacidad del próximo gobierno para generar confianza.



