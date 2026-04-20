Trump aclara para que no oscurezca: "Israel nunca me convenció de entrar en guerra con Irán"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió este lunes a responder con dureza a versiones de que su administración habría sido influenciada por Israel para implicarse directamente en el conflicto con Irán, que se desarrolla desde hace semanas en el Medio Oriente.



En un extenso mensaje difundido a través de su propia plataforma, Truth Social, Trump negó categóricamente que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, o las autoridades de Tel Aviv lo hayan persuadido a emprender acciones militares en Medio Oriente. "Israel nunca me convenció de entrar en guerra con Irán", escribió, en un pasaje que marca su intento por despejar versiones que circulan en medios y redes sobre presiones externas para tomar la decisión bélica.

Según el mandatario, su decisión se basó en los acontecimientos del 7 de octubre, fecha del ataque de Hamas que desencadenó una escalada regional, junto a una convicción de larga data acerca de que Teherán "nunca podrá tener un arma nuclear".

En este marco, Trump cargó contra lo que señaló como información errónea en medios: "Veo y leo a los expertos y encuestas de noticias falsas con total incredulidad. El 90 % de lo que dicen son mentiras e historias inventadas", dijo, añadiendo que encuestas y procesos electorales están "amañados", en una referencia indirecta a controversias pasadas en Estados Unidos.

El tajante mensaje de Donald Trump sobre la incursión de Estados Unidos en la guerra contra Irán.

En un tramo llamativo de su comunicado, Trump incluso mencionó situaciones lejanas al conflicto bélico, como los resultados electorales en Venezuela, y expresó su visión sobre el futuro político de Irán bajo un eventual cambio de liderazgo: "Y si los nuevos líderes de Irán (¡Cambio de régimen!) son inteligentes, ¡Irán puede tener un futuro grandioso y próspero!".

La aclaración del presidente norteamericano se produce en un momento de máxima tensión, justo cuando se reactivan esfuerzos diplomáticos para retomar conversaciones entre Washington y Teherán que, hasta ahora, no cuentan con confirmación formal de participación iraní.

Una delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente J.D. Vance se dirigía a Islamabad para ese propósito, aunque Teherán condicionó su asistencia al levantamiento del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos en el estrecho de Ormuz.