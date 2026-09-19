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Sábado, 19 de septiembre de 2026

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PACTO

Trump anunció que ampliará la presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia

El mandatario utilizó su cuenta en la red Truth Social para comunicar la decisión que "otorga a los Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad y demás necesidades en Groenlandia".

Gabriel Arias
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El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un pacto con Dinamarca y Groenlandia para extender el despliegue militar de su nación en la isla, con facultades para su defensa y restricciones a otros países. La iniciativa que será formalizada durante la Asamblea General de la ONU.

En un posteo de la red Truth Social, el mandatario sostuvo que el pacto "otorga a los Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia", amplía sus instalaciones, obtiene derechos de sobrevuelo e impide que sus adversarios pongan bases o realicen inversiones sensibles sin autorización de su gobierno.

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Si bien el contenido completo aún no fue difundido, los funcionarios locales señalaron que el entendimiento garantizará acceso permanente a Groenlandia y habilitará un aumento de la infraestructura militar si las necesidades estratégicas lo requieren. Estados Unidos ya dispone allí de la base espacial de Pituffik, ubicada en el noroeste del territorio.

Trump señaló que para su país "no habrá ningún costo", y que Washington tendrá "para siempre la capacidad completa de hacer lo que sea necesario en Groenlandia con el fin de asegurar y defender la seguridad de Groenlandia y de los Estados Unidos de América".

Si bien el contenido completo aún no fue difundido, los&nbsp;funcionarios locales señalaron que el entendimiento garantizará acceso permanente a Groenlandia y habilitará un aumento de la infraestructura militar si las necesidades estratégicas lo requieren. Estados Unidos ya dispone allí de la base espacial de Pituffik, ubicada en el noroeste del territorio.Trump señaló que para su país "no habrá ningún costo", y que Washington tendrá "para siempre la capacidad completa de hacer lo que sea necesario en Groenlandia con el fin de asegurar y defender la seguridad de Groenlandia y de los Estados Unidos de América".googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Parte del posteo de Donald Trump (Truth Social).
Parte del posteo de Donald Trump (Truth Social).

"Inmediatamente comenzaremos el proceso de desarrollar una gran presencia militar en la parte apropiada de Groenlandia", dijo y agregó que trabajarán con sus habitantes en el desarrollo y construcción.

El mensaje llegó tras meses de tensión entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia, luego de que Trump planteara adquirir la isla e incluso no descartara una intervención militar, ya que se trata de un punto estratégico por su ubicación en el Ártico, recursos minerales y avance de la competencia entre potencias por rutas y áreas de influencia.

Opinión de Groenlandia y Dinamarca

Por otra parte, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, confirmó que el pacto será suscripto la próxima semana en Nueva York y remarcó que atravesará los procedimientos parlamentarios correspondientes, mientras destacó que el entendimiento fortalece la seguridad común y reconoce la soberanía e integridad territorial del Reino de Dinamarca.

En tanto, el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, respaldó el entendimiento anunciado por Trump y destacó que contempla los intereses de la isla. "El acuerdo reconoce los intereses de Groenlandia y nuestro lugar en la cooperación internacional", expresó.

Dinamarca y Groenlandia opinaron sobre el tratado (Archivo).
Dinamarca y Groenlandia opinaron sobre el tratado (Archivo).

Finalmente, las autoridades de Copenhague y Nuuk remarcaron así que el pacto no supone una transferencia de soberanía a Washington y que Groenlandia conserva su derecho a la autodeterminación. El territorio mantiene un gobierno autónomo dentro del Reino de Dinamarca y su situación constitucional no cambia con el anuncio


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