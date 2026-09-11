Trump aprovechó el acto por el 11S para atacar a Irán: "Es el principal patrocinador del terrorismo en el mundo"

El presidente Donald Trump aprovechó la conmemoración del 25° aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 para ratificar la intervención militar de Estados Unidos en Irán.

Durante el acto oficial en el Pentágono, el jefe de Estado afirmó que la nación norteamericana combate para neutralizar la amenaza del régimen persa y asegurar que la región no acceda a armamento atómico.

Las definiciones clave en el Pentágono

En el homenaje a las víctimas del ataque contra el Departamento de Defensa en Washington, Donald Trump centró sus declaraciones en las operaciones activas y en la postura estratégica frente a Teherán: "Saludamos a los miembros de las Fuerzas Armadas que trabajan ahora mismo para garantizar que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo, la República Islámica de Irán, nunca, jamás, tenga un arma nuclear."

"Hoy renovamos el juramento sagrado que hicimos hace un cuarto de siglo. Nunca, jamás, olvidaremos. Por eso luchamos hoy. No tenemos otra opción. La única opción es la victoria. Luchamos con fuerza. Luchamos para ganar."

El mandatario decidió encabezar la ceremonia en la sede de la defensa estadounidense en lugar de asistir a la Zona Cero de Manhattan, donde estuvieron presentes el vicepresidente JD Vance, ex mandatarios y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Contexto de la intervención y control del estrecho de Ormuz

El discurso se dio en el marco de una confrontación armada que se extiende desde hace más de seis meses sin haber alcanzado el objetivo formal de desplazar al gobierno teocrático.

La prolongación del conflicto generó además un fuerte impacto económico global por el alza en el valor de los combustibles, derivado del bloqueo operacional en el estrecho de Ormuz.

Durante la misma jornada, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, reforzó la postura oficial al señalar que la presión financiera sobre el país mediooriental continúa incrementándose y sostuvo que las fuerzas norteamericanas mantienen el dominio operacional sobre la vía marítima estratégica.